Propriedade no Duranal é alvo de furto e abigeato

Propriedade rural no Durasnal foi duplamente alvo de criminosos, nesta semana. De acordo com informações do proprietário, na última segunda-feira, durante a ordenha, o que ocorre por volta das 4h30min, ladrões entraram na casa e furtaram um revólver e facas, entre outros objetos.

A arma calibre 38, tem registro e foi feito boletim de ocorrência. Além do furto, tudo foi revirado na casa, roupeiros, cozinha e outras dependências.

A vítima só percebeu o furto quando retornou do tambo. Porém, a audácia dos criminosos também resultou em duas vacas leiteiras carneadas e uma machucada na madrugada de quinta-feira (26), quatro dias depois da primeira ação no estabelecimento rural.

Os animais foram mortos dentro da propriedade e de uma das vacas os bandidos tiraram somente as partes nobres. A fazenda fica cerca de 30km de Alegrete.

A vítima diz que há anos tem leiteria e que o abigeato é um grande prejuízo. A pessoa que souber de qualquer informação sobre os produtos descritos do roubo ou de pessoas oferecendo carne sem procedência, deve comunicar a Polícia Civil ou Brigada Militar.