Uma obra que vai ajudar muito o tratamento de pessoas com algum sofrimento psíquico em Alegrete, é a ala psiquiatra da Santa Casa que continua em andamento. A obra que terá dois andares, sendo que a parte térrea já esta com a construção mais adiantada, e começa a tomar forma para receber a estrutura destinada ao atendimento especializado em saúde mental para pacientes de Alegrete e região.

A nova unidade deverá ampliar a capacidade de atendimento do Município, com uma equipe especializada para receber pacientes com transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outros quadros de sofrimento mental. A obra para a implantação do serviço vinha sendo buscada há algum tempo pela administração da Santa Casa e profissionais de saúde mental de Alegrete.

O administrador da Santa Casa de Alegrete, Roberto Segabinazzi, disse que obra está em andamento e vão continuar trabalhando pelos recursos para a sua conclusão, pois será um grande avanço ao tratamento da saúde mental.

Os recursos fazem parte dos investimentos realizados pelo Governo do Estado, por meio do programa Avançar na Saúde. A soma de todos os investimentos do Governo estadual na Santa Casa de Alegrete somam mais de de R$ 15 milhões destinados à melhoria da estrutura hospitalar.