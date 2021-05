Protesto contra Bolsonaro reuniu manifestantes em Alegrete

Compartilhe















Todos os estados e o Distrito Federal registraram manifestações contra o governo Bolsonaro no último sábado (29). Ao longo de todo o dia, grupos se reuniram para passeatas e fizeram inúmeras reivindicações.

Entre elas, os grupos pediram vacina contra a Covid-19, o retorno do auxílio emergencial, além do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em Alegrete, não foi diferente. Com manifestantes mantendo o distanciamento e com todos os protocolos de segurança, o município aderiu aos protestos contra o governo de Bolsonaro.

A ação realizada no sábado, por volta das 15h, no Calçadão Hélio Ricciardi foi ordeira e pacífica. Com cartazes pedindo vacinas para todos, como reafirmação da importância da ciência, cartazes de denúncias sobre o descaso do governo com a compra das vacinas e frases de grande relevância. Segundo um dos coordenadores do movimento , o protesto teve a participação de mais de 80 pessoas.

O ato contou a representação de partidos e instituições como o PCB, PC do B, PT, PSOL, RP – Resistência Popular, UJC, Juventude Revolucionária, Coletivo Muticultural, alunos e alunas de universidades, estudantes e educadores e demais participantes.

Júlio Cesar Santos Fotos: Paulo Amaral