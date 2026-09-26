Prova do processo seletivo do IBGE acontece neste domingo em Alegrete; 230 candidatos disputam 19 vagas

Os 230 candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Alegrete realizam, neste domingo (27), a prova objetiva do Edital nº 01/2026, destinado à contratação temporária de profissionais que irão atuar nas atividades do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

No município, são oferecidas 19 vagas, distribuídas entre cinco funções. A seleção é organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

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19 vagas estão disponíveis em Alegrete

De acordo com os quantitativos oficiais divulgados pelo IBFC, a disputa em Alegrete está distribuída da seguinte maneira:

Função Vagas Inscritos Agente Censitário Administrativo (ACA) 1 58 Agente Censitário de Informática (ACI) 1 16 Agente Operacional Regional (AOR) 1 17 Agente Censitário Regional (ACR) 1 13 Agente Censitário Supervisor (ACS) 15 126 Total 19 230

O posto de Alegrete terá jurisdição também sobre Manoel Viana, São Francisco de Assis e São Vicente do Sul, conforme o quadro de vagas estabelecido no edital.

A função com maior número de candidatos é a de Agente Censitário Supervisor, que concentra 126 inscritos para 15 vagas.

Prova será à tarde

A prova objetiva será realizada no período da tarde, seguindo o horário oficial de Brasília.

Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 12h45. O início da prova está previsto para as 13h, com duração de quatro horas e término às 17h.

O IBFC orienta os candidatos a chegarem com antecedência. O endereço, a sala e as demais informações individuais devem ser conferidos no Cartão de Convocação para a Prova.

O que o candidato deve levar

Para realizar a avaliação, o candidato deverá apresentar:

documento oficial de identidade com foto;

caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

Cartão de Convocação para a Prova.

A organização também orienta que os candidatos evitem levar celulares e outros aparelhos eletrônicos ao local de prova.

O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala depois de transcorridas duas horas do início da avaliação. O caderno de questões poderá ser levado após três horas de prova.

60 questões

A avaliação terá 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta.

As disciplinas variam de acordo com a função, mas incluem conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo, Administração, Informática e Conhecimentos Técnicos.

Para ser aprovado na prova objetiva, será necessário alcançar pelo menos 18 pontos e acertar pelo menos uma questão de cada disciplina prevista para a respectiva função.

Salários chegam a R$ 4 mil

Os salários previstos no edital variam conforme a função:

Agente Censitário Administrativo: R$ 2.128;

Agente Censitário de Informática: R$ 2.128;

Agente Operacional Regional: R$ 4.008;

Agente Censitário Regional: R$ 3.858;

Agente Censitário Supervisor: R$ 3.480.

A jornada prevista é de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme as regras estabelecidas no edital.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses e poderão ser prorrogados, desde que o período total não ultrapasse 48 meses. A continuidade dos contratos estará condicionada ao cronograma das atividades e à disponibilidade orçamentária.

Gabarito sai na segunda-feira

Conforme o cronograma previsto no edital, o gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados na segunda-feira (28).

O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 26 de outubro, enquanto o resultado definitivo deverá ser divulgado em 3 de novembro.

O resultado final do processo seletivo está previsto para 18 de dezembro de 2026. O cronograma poderá sofrer alterações.

Atenção ao horário

Para os candidatos que farão a prova em Alegrete, a recomendação é conferir novamente o Cartão de Convocação, verificar o endereço exato do local de prova e programar o deslocamento com antecedência.

Depois das 12h45 não será permitida a entrada nos locais de prova.

Em todo o país, o Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 01/2026 oferece 8.258 vagas temporárias para as cinco funções relacionadas às atividades do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Serviço

Processo: Processo Seletivo Simplificado IBGE – Edital nº 01/2026

Data: domingo, 27 de setembro de 2026

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 12h45

Início: 13h

Duração: 4 horas

Organização: IBFC

Local: consultar individualmente no Cartão de Convocação para a Prova