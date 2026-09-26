Prova do processo seletivo do IBGE acontece neste domingo em Alegrete; 230 candidatos disputam 19 vagas

Os 230 candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Alegrete realizam, neste domingo (27), a prova objetiva do Edital nº 01/2026, destinado à contratação temporária de profissionais que irão atuar nas atividades do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
No município, são oferecidas 19 vagas, distribuídas entre cinco funções. A seleção é organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
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19 vagas estão disponíveis em Alegrete
De acordo com os quantitativos oficiais divulgados pelo IBFC, a disputa em Alegrete está distribuída da seguinte maneira:
|Função
|Vagas
|Inscritos
|Agente Censitário Administrativo (ACA)
|1
|58
|Agente Censitário de Informática (ACI)
|1
|16
|Agente Operacional Regional (AOR)
|1
|17
|Agente Censitário Regional (ACR)
|1
|13
|Agente Censitário Supervisor (ACS)
|15
|126
|Total
|19
|230
O posto de Alegrete terá jurisdição também sobre Manoel Viana, São Francisco de Assis e São Vicente do Sul, conforme o quadro de vagas estabelecido no edital.
A função com maior número de candidatos é a de Agente Censitário Supervisor, que concentra 126 inscritos para 15 vagas.
Prova será à tarde
A prova objetiva será realizada no período da tarde, seguindo o horário oficial de Brasília.
Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 12h45. O início da prova está previsto para as 13h, com duração de quatro horas e término às 17h.
O IBFC orienta os candidatos a chegarem com antecedência. O endereço, a sala e as demais informações individuais devem ser conferidos no Cartão de Convocação para a Prova.
O que o candidato deve levar
Para realizar a avaliação, o candidato deverá apresentar:
documento oficial de identidade com foto;
caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
Cartão de Convocação para a Prova.
A organização também orienta que os candidatos evitem levar celulares e outros aparelhos eletrônicos ao local de prova.
O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala depois de transcorridas duas horas do início da avaliação. O caderno de questões poderá ser levado após três horas de prova.
60 questões
A avaliação terá 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta.
As disciplinas variam de acordo com a função, mas incluem conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo, Administração, Informática e Conhecimentos Técnicos.
Para ser aprovado na prova objetiva, será necessário alcançar pelo menos 18 pontos e acertar pelo menos uma questão de cada disciplina prevista para a respectiva função.
Salários chegam a R$ 4 mil
Os salários previstos no edital variam conforme a função:
Agente Censitário Administrativo: R$ 2.128;
Agente Censitário de Informática: R$ 2.128;
Agente Operacional Regional: R$ 4.008;
Agente Censitário Regional: R$ 3.858;
Agente Censitário Supervisor: R$ 3.480.
A jornada prevista é de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.
Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme as regras estabelecidas no edital.
Os contratos terão duração inicial de até 12 meses e poderão ser prorrogados, desde que o período total não ultrapasse 48 meses. A continuidade dos contratos estará condicionada ao cronograma das atividades e à disponibilidade orçamentária.
Gabarito sai na segunda-feira
Conforme o cronograma previsto no edital, o gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados na segunda-feira (28).
O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 26 de outubro, enquanto o resultado definitivo deverá ser divulgado em 3 de novembro.
O resultado final do processo seletivo está previsto para 18 de dezembro de 2026. O cronograma poderá sofrer alterações.
Atenção ao horário
Para os candidatos que farão a prova em Alegrete, a recomendação é conferir novamente o Cartão de Convocação, verificar o endereço exato do local de prova e programar o deslocamento com antecedência.
Depois das 12h45 não será permitida a entrada nos locais de prova.
Em todo o país, o Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 01/2026 oferece 8.258 vagas temporárias para as cinco funções relacionadas às atividades do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
Serviço
Processo: Processo Seletivo Simplificado IBGE – Edital nº 01/2026
Data: domingo, 27 de setembro de 2026
Abertura dos portões: 12h
Fechamento dos portões: 12h45
Início: 13h
Duração: 4 horas
Organização: IBFC
Local: consultar individualmente no Cartão de Convocação para a Prova
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