Provas de vida estão suspensas até abril na Caixa Federal

A bandeira preta restringiu a abertura do comércio não essencial e mudou drasticamente a rotina da cidade e de muitos órgãos públicos.

Uma pessoa que não sabe que a prova de vida estava suspensa ligou mais de 100 vezes para Caixa Federal, em Alegrete, tentando agendar para fazer esse procedimento. O site do INSS divulgou o calendário para retomada das provas de vida a quem recebe algum outro tipo de benefício.

No dia 26 de fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou a portaria que prorroga pelo período de mais 2 meses a interrupção do bloqueio de pagamento das aposentadorias e pensões de segurados que estão sem realizar a prova de vida desde março do ano passado. Mas. também programou um calendário para o retorno desse procedimento.

A portaria assegura que os aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida desde março do ano passado até abril de 2021 não terão o seu benefício bloqueado.

Confira as datas

mar/abr 2020: maio/2021

mai e jun/2020: junho/2021

jul e ago/2020: julho/2021

set e out/2020: agosto/2021

nov e dez/2020: setembro/2021

jan e fev/2021: outubro/2021

mar e abr/2021: novembro/2021

