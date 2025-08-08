Psiquiatra que atua em Alegrete participa na Suiça de projeto global sobre redução de danos em tabaco

O médico Psiquiatra Fernando Uberti Machado, que atua em consultório particular em Alegrete, é Diretor de Políticas Estratégicas da Santa Casa e professor do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do hospital. Ele esteve no último mês de julho por uma semana na Suiça, participando como convidado de um projeto global de redução de danos em tabaco. A iniciativa contou com a presença de médicos de diferentes especialidades e países, convidados pela organização do projeto, para conhecerem a avaliação de cenário quanto ao consumo de cigarro no mundo, dados científicos do impacto na saúde mental e física das pessoas ainda hoje, e alternativas para o enfrentamento desse contexto. Foram debatidos caminhos e a realidade específica de cada país representado. Para Uberti, “foi momento de compartilharmos visões e experiências, e tocarmos na ferida do que vamos fazer com as pessoas que não desejam ou não conseguiram parar de fumar, para construirmos um caminho de menor risco quanto a doenças físicas e mentais relacionados ao tabaco”.