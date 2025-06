Psiquiatra que atua nas políticas estratégicas da Santa Casa participou de congresso em Los Angeles

O médico psiquiatra Fernando Uberti Machado, que atua em consultório na cidade e também é Diretor de Políticas Estratégicas da Santa Casa de Alegrete, participou do Congresso Norte-Americano de Psiquiatria, edição 2025, em Los Angeles, Estados Unidos, em maio passado. Esse é o maior congresso de Psiquiatria do mundo, reunindo mais de 12 mil psiquiatras, neurologistas e estudantes de todo o mundo. No evento, que teve como título “Lifestyle for Positive Mental e Physical Health”, “Estilo de vida para saúde mental e física positivas”, foram debatidos e apresentados inúmeros avanços para a avaliação diagnóstica e tratamento das doenças mentais, nas mais variadas áreas.

Uberti relata o que percebeu como destaques centrais: “Dentre tantos temas interessantes, eu destacaria três. Primeiro, o uso de algumas medicações para emagrecimento utilizadas em larga escala recentemente, os inibidores da GLP-1, com evidência consistente para tratar uso de substâncias. Também muito interessante as exposições sobre o novo medicamento aprovado pelo FDA (órgão que regula os medicamentos nos EUA) para tratamento da Doença de Alzheimer, apresentando resultados inéditos. Por fim, todo o conjunto de palestras que demonstram, por meio de vários estudos, a comprovação científica da importância do estilo de vida (atividade física, alimentação, sono, espiritualidade) para um melhor resultado no tratamento de doenças psiquiátricas, ou até mesmo a prevenção delas”.

Congresso de Psiquiatria em Los Angeles -EUA

O medico relata, ainda, que sempre é positivo poder estar presente em eventos científicos, ainda mais com essa dimensão. “Por mais que estejamos em um mundo muito globalizado e acessível, em termos de informação, existem diferenças em estar presencialmente, além da possibilidade de contato e interação com colegas brasileiros e de outros países, compartilhando experiências e abrindo portas para novos projetos que possam beneficiar os nossos pacientes”, atesta.