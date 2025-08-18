Pugilistas de Alegrete são destaques em lutas no Uruguai

As lutas foram disputadas no sábado, onde a equipe Boxe Roots Alegrete marcou presença no Torneio Internacional de Boxe Mercosul, realizado na cidade de Artigas, no Uruguai. O evento reuniu atletas de diferentes países, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo o boxe na região da fronteira.

A equipe alegretense competiu com quatro representantes. Destaques para Henrique Severo, atual campeão gaúcho na categoria até 75kg, Luan Neves, categoria até 81kg, Arian Lencina, atleta e treinador da equipe, também na categoria até 81kg e Pablo Praucher, categoria até 85kg.

O desempenho rendeu à equipe duas medalhas de Ouro e duas de Prata, resultado que confirma a qualidade técnica e o comprometimento da equipe Boxe Roots com o esporte.

Segundo os treinadores, a participação em competições internacionais é fundamental para o desenvolvimento esportivo e para dar visibilidade ao trabalho que vem sendo realizado em Alegrete. A equipe Boxe Roots segue se consolidando como referência no boxe amador do interior do Rio Grande do Sul, incentivando jovens e adultos a buscarem no esporte uma ferramenta de saúde, disciplina e transformação social.