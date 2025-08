Quadra comunitária do bairro Piola será revitalizada com apoio de vereador

Share on Email

As melhorias nos bairros de Alegrete, muitas vezes, dependem da articulação dos vereadores. Um exemplo é o bairro Piola, que terá avanços na estrutura de sua quadra comunitária graças à mobilização do vereador Joceli Oviedo e do assessor Adriano Dornelles, responsáveis por todo o processo de captação de recursos.

Uma emenda de R$ 100 mil, do deputado federal Luiz Carlos Bussato, outra de R$ 150 mil, do deputado Pompeo de Mattos, além de uma contrapartida da Prefeitura, foram destinadas à revitalização da quadra de esportes do bairro.

Oviedo destaca a importância desse trabalho, ressaltando que a quadra é um espaço amplamente utilizado pela comunidade para atividades esportivas e de lazer, promovendo a integração dos moradores.

— Será a primeira quadra comunitária a ser revitalizada, inclusive com banheiros acessíveis. Quem ganha com isso, além do Piola, são também os bairros vizinhos — enfatiza o vereador.

Tradicionalmente, a manutenção da quadra vinha sendo feita pelos próprios moradores, por meio de eventos e ações voluntárias que mantinham o espaço coletivo em funcionamento.

Além disso, o bairro foi beneficiado indiretamente por uma emenda de R$ 50 mil, indicada pelo deputado estadual Aloísio Classmann à União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA). O recurso tem como objetivo fortalecer as ações das associações e apoiar projetos que beneficiem toda a região.

Joceli Oviedo, que na época era líder comunitário e hoje atua como vereador, e Adriano Dornelles, que foi assessor de Eric Lins e atualmente trabalha com o deputado Classmann, atuaram ativamente para garantir que o bairro Piola e a comunidade de Alegrete fossem contemplados com esses benefícios.