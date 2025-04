Quadras de esporte do Emílio Zuñeda são revitalizadas com recursos de emenda impositiva

Após 20 anos esse espaço recebe revitalização em uma das maiores escolas de ensino médio de Alegrete.

A entrega da melhoria ocorreu no dia 16 com a presença da comunidade escolar, professores, estudantes do Emilio Zuñeda, convidados, do prefeito Jesse Trindade, dos assessores do Deputado Marenco, em Alegrete, Vereador Rudi Pinto e Júlio Rocha

A diretora do Emílio Zuñeda disse da importância do momento, pois todos os espaços da escola são importantes e as quadras representam as práticas poliesportivas tão necessárias ao desenvolvimento integral dos alunos.