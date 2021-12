Quadrilha rouba carro-forte e é perseguida pela polícia na BR-290

Share on Email

Um grupo assaltou um supermercado em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os criminosos fugiram e jogaram “miguelitos”, que são pregos retorcidos, sobre a pista na BR-290, entre Eldorado do Sul e a Capital.

Os objetos foram lançados entre o km 106 e 108 da rodovia, na Região das Ilhas. A PRF diz que está retirando os “miguelitos” da pista. Há congestionamento no local.

Conforme a Brigada Militar, sete homens assaltaram um carro-forte no bairro Jardim dos Lagos em Guaíba. Um dos veículos usados pelos assaltantes estava com adesivos da Polícia Civil. Até o momento, dois homens foram presos.

A Brigada Militar utiliza uma embarcação e um helicóptero para localizar os criminosos . Conforme o coronel Cláudio dos Santos Feoli, subcomandante-geral da corporação, o grupo atirou contra a aeronave.

O bando teria feito três pessoas reféns no caminho, um dono de veículo na Ilha dos Marinheiros e dois donos de casas na região. Todas as pessoas já foram liberadas. Um furgão foi abandonado na pista, sobre a ponte do Rio Jacuí.

A polícia faz buscas pelos demais envolvidos na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. Na região, foram encontrados toucas e coletes com identificações da Polícia Civil. Os objetos teriam sido usados pelos criminosos no assalto.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros buscam, nas águas do Guaíba, as armas utilizadas durante a ação da quadrilha.