Qual a explicação para o efeito devastador das chuvas no estado; há muitas teses

Em cenários de crise, é comum a busca por causas e responsabilidades. A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, que provocaram a morte de quase 150 pessoas até agora, têm levantado diferentes reflexões. E nesse cenário perturbador que assola impiedosamente nosso estado, a pergunta é: há algum grau de responsabilidade humana nessa tragédia? Até o momento há muitas explicações sobre as cheias do RS.

A Agência Brasil conversou com especialistas em recursos hídricos, que pesquisam áreas como geologia, agronomia, engenharia civil e ambiental. Há consenso de que se trata de um evento extremo, sem precedentes, potencializado pelas mudanças climáticas no planeta. Mas quando o assunto é o papel desempenhado pelas atividades econômicas e a ocupação do território, surgem as discordâncias.

A reportagem do PAT conversou com o geólogo, Rualdo Menegat, que explanou um pouco sobre sua versão quanto aos acontecimentos que envolveram o Rio Grande do Sul. Segundo ele, o ocorrido em Porto Alegre é o exemplo mais emblemático, pois se trata de um mau planejamento da estrutura social do centro da cidade, como canos, boeiros e demais sistemas hídricos que não recebiam manutenção há muito tempo. Sobre Alegrete, o profissional salientou que a cheia foi mais uma, dentre tantas em que o Município foi atingido, porém, destacou que o rio Ibirapuitã subiu rápido e baixou na mesma constância.

Pedro Machado é professor de Geografia e especialista em recursos hídricos, ele expressou um ponto de vista diferente. O desenvolvimento econômico e social de uma cidade tem que ser acompanhado por medidas de sustentabilidade, não adianta planejar e não executar de forma correta. Um exemplo que pode ser citado é a questão do asfalto, algumaz ruas e bairros não têm capacidade de receber uma pavimentação. Por pressão pública, as administrações vão lá e pavimentam, isso acaba gerando um efeito dominó em outros pontos da cidade por onde a água não escoa, salientou.

Outra questão é se o investimento em determinadas atividades agrícolas, com consequentes alterações da vegetação nativa, podem ter sido responsáveis por fragilizar os solos e o processo de escoamento da água. Para o agricultor, Márcio Bortolas, esse foi um dos elementos que aumentaram o impacto das chuvas no estado.

“Grande parte da zona rural da Fronteira Oeste tem sido intensamente ocupada pelas plantações de soja no limite dos arroios, destruindo a mata ciliar e os bosques. E também os banhados, que acumulam água e auxiliam para que ela não ganhe velocidade. O escoamento de água passa a ser muito mais violento e em maior quantidade, porque não há tempo para infiltração”, diz Bortolas.

Fotos: Maurício Tonetto/Facebook: Governo do Rio Grande do Sul