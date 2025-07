Qual a média de idade da população de Alegrete; veja os detalhes por faixa etária

A cidade de Alegrete, localizada no Rio Grande do Sul, apresenta um perfil demográfico em transformação. De acordo com estimativas recentes do IBGE, a população de Alegrete é de aproximadamente 71.945 habitantes, o que representa uma queda em relação ao Censo de 2022, quando o município registrava 73.028 pessoas. Esse dado, embora relevante, não altera as principais características da estrutura populacional, que refletem tanto as mudanças sociais quanto as demográficas vividas pelo município.

Idade média da população

A idade média da população alegretense é de 33,7 anos, sendo 32,6 anos para os homens e 34,8 anos para as mulheres, conforme levantamento do portal City-Facts. Esses números se alinham à média do Sul do Brasil, refletindo um perfil demográfico que está na média regional.

Composição etária: a juventude e a idade avançada

Quando analisamos a distribuição por faixas etárias, vemos que Alegrete tem uma população predominantemente adulta, mas com um número considerável de jovens e idosos. Segundo estimativas de CIESIN, a divisão por faixas etárias de 0 a 14 anos, 15 a 29 anos, 30 a 59 anos e 60 anos ou mais, destaca-se a predominância de pessoas entre 15 a 59 anos, com 20.200 pessoas. Essa faixa etária corresponde a 28% da população.

No entanto, não podemos deixar de destacar o aumento de idosos. A faixa etária de 60 anos ou mais já representa cerca de 14% da população total do município, algo acima da média nacional. As pessoas com 60 anos ou mais são aproximadamente 9.900, com um número crescente dessa população, que reflete a longevidade e as mudanças nas condições de vida e saúde no município.

Infância e juventude: o futuro de Alegrete

A população jovem, composta por crianças e adolescentes, também tem um peso significativo na composição da cidade. Segundo dados, aproximadamente 16.000 pessoas estão na faixa etária de 0 a 14 anos, o que corresponde a 22% da população alegretense. Estes números são um indicativo de que o município ainda apresenta uma proporção considerável de jovens, embora o número de nascimentos tenha mostrado tendência de queda ao longo dos últimos anos.

A proporção de dependentes

A análise dos dados populacionais aponta para um índice de dependência preocupante para o município, com uma relação entre dependentes (0-14 anos e 65 anos ou mais) e a população em idade ativa (15-64 anos) de aproximadamente 49%. Em termos simples, para cada 100 pessoas em idade produtiva, há 49 dependentes. Este indicador reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde, educação e infraestrutura, a fim de garantir que os recursos da cidade sejam bem distribuídos entre as diferentes faixas etárias.

Comparativo regional e nacional

Em comparação com o estado do Rio Grande do Sul e com o Brasil, Alegrete segue a tendência de envelhecimento populacional. O Rio Grande do Sul possui a maior proporção de idosos do país, com 14,1% da sua população com 65 anos ou mais, índice superior à média nacional, que é de 10,9%. Isso demonstra que Alegrete tem características demográficas semelhantes a de outras cidades do estado, com uma população mais envelhecida.

Conclusão: desafios e oportunidades para o futuro

A composição etária de Alegrete coloca desafios e oportunidades para o desenvolvimento da cidade. Com um número crescente de idosos e um índice de dependência relativamente alto, o município precisará investir em políticas públicas que atendam tanto à saúde da população mais jovem quanto à qualidade de vida da terceira idade. A educação, o planejamento urbano e a inclusão social serão essenciais para garantir que Alegrete continue a crescer de forma equilibrada e sustentável.

O futuro de Alegrete, como o de muitas cidades brasileiras, dependerá da capacidade de equilibrar as necessidades da população jovem e idosa, sem perder de vista o desenvolvimento econômico e social que favoreça todas as gerações.

Segundo fonte CIESIN, com dados estimados recentes: