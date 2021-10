Qual curso escolher?

Como é um período de dúvidas, incertezas, escolhas, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Santiago traz um resumo sobre os 13 cursos presenciais com vagas no vestibular 2022.

Em Santiago, são 450 vagas, distribuídas nos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Ambientais, Ciências Contábeis, Direito Diurno, Direito Noturno, Educação Física bacharelado, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia.

Administração: Um curso que engloba conhecimentos diversificados, o que leva acadêmicos e egressos a ocuparem lugares de destaque no mercado de trabalho! Além do Administrador poder atuar nos vários setores internos de uma empresa, tem um grande leque de tipos de empresa onde trabalhar: públicas e privadas, nacionais e multinacionais, no comércio, na indústria ou nos serviços, como empregado, consultor ou até mesmo abrindo o seu próprio negócio. As oportunidades estão em setores como gestão, marketing, consultoria, finanças, recursos humanos, vendas, logística e muito mais! Na URI, o estudante de Administração encontra conteúdos alinhados às necessidades gerenciais das organizações, a união entre teoria e prática e o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, aprendendo a ser resiliente e criativo, tendo competências para inovar em produtos, processos e serviços. O curso conta com a Empresa Júnior e a Incubadora Tecnológica. 8 semestres/ noturno.

Agronomia: 3 super motivos para ficar ligado na graduação em Agronomia: valorização do mercado, grande demanda no Brasil e bons salários iniciais! O ramo agropecuário vem ganhando cada vez mais importância e espaço, assim, o agrônomo, encontrará um mercado de trabalho muito aquecido. Os profissionais não atuam apenas no campo, mas realizam pesquisas e orientam agricultores para promover melhorias na plantação, além de planejar e executar os trabalhos relacionados à agropecuária e atuar no ramo de vendas. Na URI, o acadêmico desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão nos diversos laboratórios e áreas experimentais. O egresso tem perfil generalista, ou seja, está apto a realizar diferentes funções no mundo do agronegócio. 10 semestres. Curso noturno/diurno.

Arquitetura e Urbanismo: A todo vapor! É assim que está a área de Arquitetura e Urbanismo no país. Com um mercado em expansão, principalmente na construção civil e no planejamento urbano e regional, oferece muitas formas de atuação! Uma graduação que une técnica e arte para proporcionar qualidade de vida aos usuários, já que se aprende a organizar e a projetar espaços externos e internos, levando em consideração critérios de conforto, estética e funcionalidade. O profissional poderá atuar em supervisão, orientação técnica, coordenação, planejamento, projetos, direção e execução de obras, ensino, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, etc. 10 semestres. Curso noturno (haverá necessidade de alguns encontros diurnos).

Ciência da Computação: Se a computação está presente no cotidiano das pessoas e organizações, é claro que temos um campo profissional em alta! Ainda na faculdade, é comum que os estudantes já comecem a trabalhar na área, garantindo ótimos salários! Com a tecnologia muito presente em nosso dia a dia, sendo a responsável pelo bom funcionamento das empresas, a graduação em Ciência da Computação busca formar profissionais aptos a implementar tecnologias, analisar e administrar projetos de redes de computadores, instalar sistemas computacionais e elaborar e gerenciar projetos de softwares, além de desenvolver sistemas operacionais e aplicativos que solucionem problemas de acordo com as necessidades dos usuários. 8 semestres, curso noturno.

Ciências Ambientais: Os grandes desafios ambientais que se apresentam exigem cada vez mais preparo das pessoas, as quais têm que lidar com questões relativas à sustentabilidade, geodiversidade, biodiversidade e a bioeconomia. Então, o cientista ambiental é uma das profissões que vem observando um grande crescimento no seu mercado de trabalho, com potencial para crescer muito mais no futuro já que a preservação da natureza é considerada essencial para que haja continuidade na permanência humana na Terra. Poderá atuar em instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais, empresas públicas e privadas, parques e reservas ambientais. Curso noturno. 8 semestres.

Ciências Contábeis: O trabalho de um contador é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Seu papel é orientar a empresa na tomada de decisões estratégicas que envolvam custos, investimentos, tributos, ampliação ou redução da estrutura. O contador é requisitado por todas as empresas no setor público e privado, podendo atuar como Contador, Perito, Auditor, Controladoria, Consultoria, Atuarial, Gestão Pública, Contabilidade Gerencial, Análise Financeira e Docência. Ainda na graduação, os estudantes da URI já conseguem boas colocações no mercado de trabalho. As empresas estão buscando profissionais com grande conhecimento técnico, perfil multidisciplinar, tino comercial e empresarial e a URI oferece tudo isso! 8 semestres, curso noturno.

Direito (Noturno e Diurno): Tradição e expansão marcam a caminhada do curso de Direito, um dos mais procurados no país. Um dos motivos para tanta busca é a tradição da profissão e a grande possibilidade de colocação no mercado. São diversos ramos de atuação, como na Advocacia, Assessoria jurídica, Promotoria Pública, Magistratura, Segurança Pública e outros concursos. Na URI, a teoria é aliada à prática, o aluno tem acesso a conteúdos atualizados e o curso prepara o estudante para atuar no mercado ou seguir carreira acadêmica. O corpo docente incentiva a pesquisa, os grupos de estudos e os projetos comunitários. O curso conta com Escritório de Práticas Jurídicas, situado no Câmpus da URI. São 10 semestres.

Duas opções: Direito Noturno e Direito Diurno (neste caso, o aluno já tem, automaticamente, 30% de desconto na mensalidade).

Educação Física: O Bacharel em Educação Física encontra um mercado de trabalho em alta e em constante crescimento, pois é cada vez maior a procura por profissionais capacitados a acompanhar e orientar as pessoas durante a prática de exercícios físicos, já que a necessidade de uma vida mais saudável vem aumentando entre a população mundial. O curso da URI tem como foco uma formação multiprofissional e dinâmica, com disciplinas que abordam desde os movimentos humanos, até atividades de lazer e saúde para todas as idades. Os egressos poderão atuar em academias, clubes, empresas, ginástica no trabalho, preparação física, Personal Trainer, técnico esportivo, Unidades Básicas de Saúde, clínicas, hospitais, prefeituras, entre outros locais e instituições que promovam a atividade física e o exercício físico, com ênfase no esporte, lazer, cultura e saúde. 8 semestres. Curso noturno/diurno.

Enfermagem: Com a função de cuidar dos pacientes de forma humanizada e interdisciplinar, auxiliando na promoção e manutenção da saúde, no bem-estar da população e na prevenção de doenças, o enfermeiro encontra um mercado de trabalho considerável. Especialmente a partir de 2020, está com empregabilidade em destaque devido à natureza essencial de sua profissão, o cuidado com o outro. O egresso será um profissional generalista, podendo atuar na assistência e gerência em instituições hospitalares e de saúde coletiva, bem como em clínicas, home care, ambulatórios, ensino, pesquisa, etc. As disciplinas possuem conteúdos teóricos e práticos com metodologias de assistência a pacientes em diferentes situações. A partir do 1º ano de graduação, aulas e vivências práticas nos laboratórios e cenários de atuação. Conta com o Centro de Cuidados em Enfermagem, com atendimentos à comunidade. 10 semestres, curso noturno/diurno.

Farmácia: O farmacêutico tem atuação direta na promoção da saúde! É o profissional que estuda a composição e os processos produtivos de medicamentos, cosméticos e produtos de higiene, entre outros, encontrando um mercado de trabalho aquecido e com um alto índice de empregabilidade. A URI forma um profissional generalista, para atuar em diversas áreas. São 10 grandes áreas de atuação e mais de 135 especialidades. Algumas atuações: medicamentos, fármacos, alimentos, cosméticos, análises clínicas, prevenção de doenças, promoção, proteção e recuperação da saúde, pesquisa e desenvolvimento de serviços e de produtos para a saúde. Curso com excelente infraestrutura e laboratórios em ótimas condições, lembrando que 50% da carga horária do curso é prática. 10 semestres, curso noturno.

Medicina Veterinária: Muito além do amor pelos animais, a graduação envolve formação sólida de estudos para a saúde, prevenção e tratamento de doenças dos animais, além do desenvolvimento do espírito científico, sendo o médico veterinário um profissional fundamental para a saúde humana, animal e ambiental! O mercado de trabalho é rentável e promissor com uma vasta área de atuação, como produção animal, produção de alimentos, saúde e sanidade animal, proteção ambiental e assistências (médicas, cirúrgicas e técnicas laboratoriais). O curso da URI prepara profissionais generalistas, através de disciplinas teóricas e práticas em laboratórios, hospitais veterinários e estágios obrigatórios. Os laboratórios da universidade são de alta qualidade e existe área extensiva para atividades práticas. 10 semestres. Curso noturno/diurno.

Psicologia: Um mercado de trabalho amplo e com perspectivas de ampliar-se ainda mais! O curso forma psicólogos generalistas, com uma visão abrangente e crítica da Psicologia e da realidade social, sensíveis às necessidades da comunidade e da nação, éticos em sua atuação profissional e qualificados para o exercício da profissão em seus variados contextos e para a produção do conhecimento científico em Psicologia. A URI busca desenvolver a sensibilidade e o comprometimento com as necessidades sociais. Os egressos estão aptos a dedicar atenção especial à saúde, sendo capazes de realizar intervenções de caráter psicológico nos âmbitos da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo. Campo de atuação: atendimento clínico, escolas, entidades comunitárias e de classes, hospitais, políticas públicas, intervenções em saúde mental nos níveis primário, secundário e terciário, além de organizações em geral. Atualmente as mudanças radicais na vida, como o isolamento e o home office, levaram a Psicologia a fazer-se ainda mais fundamental! A URI conta com a Clínica Escola de Psicologia, para a atuação prática. 10 semestres. Curso noturno/diurno.