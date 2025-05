Quando a enchente desnuda a fragilidade urbana

Share on Email

De acordo com a Defesa Civil, o cenário é de desastre, com 59 famílias desabrigadas, totalizando 199 pessoas que precisaram ser acolhidas em abrigos públicos. Outras 92 famílias, somando 364 pessoas, estão desalojadas, tendo sido obrigadas a deixar suas casas, mas conseguiram abrigo com familiares ou amigos.

Os abrigos montados para receber os desabrigados incluem o Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação, SAIA, Igreja Quadrangular e o Berçário Industrial.

Equipes da Defesa Civil e de outros órgãos municipais realizam o monitoramento contínuo do nível do rio, além da retirada de famílias das áreas de risco e seu acolhimento nos abrigos. Também estão em andamento ações como a produção e distribuição de alimentos, entrega de lonas, atendimento por profissionais da saúde e uma campanha de arrecadação de ajuda humanitária.

A Defesa Civil de Alegrete recebeu do Governo do Estado cobertores e kits de limpeza, que estão sendo distribuídos às famílias afetadas, conforme avaliação social.

Para informações, apoio ou denúncias relacionadas à situação, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544.