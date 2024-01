Quando as portas se fecham, somente a solidariedade pode devolver a esperança

Share on Email

Enfrentando as complexidades diárias da vida enquanto aluga sua moradia, Ederson se depara com os desafios impostos pela cruel erisipela. Com múltiplas internações, dor persistente e agravamento da mobilidade, suas tentativas de obter apoio nos órgãos de saúde resultaram em frustrações.

Diante da necessidade urgente de um tratamento que teimava em não chegar, sem respostas e sem mãos estendidas para auxiliar, Ederson decidiu empreender uma luta de outra natureza. Lançou uma campanha de arrecadação de fundos entre amigos, utilizando a plataforma Vakinha, na esperança de encontrar suporte na comunidade que sempre fez parte.

A meta estabelecida para a Vakinha é de R$3.500.

Os recursos angariados farão toda a diferença na vida de Ederson. Possibilitarão a administração de duas vitais injeções de Osenpic, a realização de duas ressonâncias magnéticas para um diagnóstico mais preciso, o deslocamento até Santa Maria para otimização da circulação, o início de um processo de perda de peso e, por fim, abrirão as portas para a realização de uma cirurgia bariátrica, que representa a esperança de recuperação.

Hoje, mais do que nunca, Ederson depende da solidariedade da comunidade. Unir forças é essencial para mostrar que, mesmo diante das adversidades, a compaixão e o amor ao próximo são os valores que nos mantêm verdadeiramente conectados como sociedade. Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença, e cada compartilhamento amplia o alcance dessa corrente de solidariedade.

Como contribuir:

Acesse a Vakinha: Ajude o Ederson ou Pix 55996373738 este também é WhatsApp -Sandra Mirela Ferreira.

Compartilhe esta mensagem e a campanha com seus amigos, familiares e colegas. Mantenha Ederson e sua família em seus pensamentos e orações.