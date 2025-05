Quando e onde buscar atendimento médico: UPA ou UBS?

A Santa Casa tem procurado esclarecer a comunidade quais as diferenças entre os serviços de atendimento realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em recente entrevista em uma rádio local, a diretora operacional da Santa Casa, Tailise Ribeiro Lemos e a coordenadora da UPA, Lilian Alvarenga, falaram sobre essas diferenças. Um dos fatores do excelente atendimento atribuído à Santa Casa de Alegrete, além do atendimento de convênios e particulares, está também relacionado com o paciente e sua atuação enquanto usuário do SUS.

De acordo com Tailise, é importante que as pessoas tenham a consciência de quando e onde procurar cada tipo de atendimento para os cuidados com a saúde. “A UPA está pronta para atender emergências e urgências, enquanto que as UBS cuidam da saúde do dia a dia”. Para ela, ao escolher o local certo, o paciente garante um atendimento mais rápido e eficiente para sua necessidade.

Caso o paciente esteja com gripe, febre, precisa de um curativo, troca de sonda ou qualquer outro problema de saúde comum, a UBS é o lugar certo. Além de estar voltada para a saúde do dia a dia, lá podem ir pacientes que buscam vacinação, realização de testes rápidos, troca de receita, troca de curativos, aplicação de medicamentos, além do atendimento médico, odontológico e de enfermagem. Mas se a situação for mais grave, como um acidente, fratura, infarto ou AVC, é preciso procurar imediatamente a UPA. Ela funciona 24 horas por dia para atender emergências e urgências, oferecendo recursos como raio-x, exames laboratoriais e leitos de observação, segundo Lilian.

Quando o paciente é examinado em uma UBS e se constata a necessidade de um atendimento emergencial ou com maior complexidade, é encaminhado para a UPA, que funciona 24h, sete dias da semana, de acordo com a coordenadora da Unidade de pronto Atendimento.

O atendimento na UPA é para casos de urgência e emergência e para tratar os sintomas agudos. “Atendimentos de casos crônicos sobrecarregam o sistema, prejudicando pessoas que estejam com a vida em risco”, alerta. Elas também destacam o protocolo de triagem de atendimento, que utiliza um sistema de cores para classificar a gravidade dos sintomas.

Confira quais são as quatro classificações por risco:

Vermelho – Emergência (atendimento imediato) – risco iminente de perder a vida. As situações para o atendimento imediato são paradas cardiorrespiratórias, coma, trauma de crânio, falta de ar intensa, crise convulsiva, choque elétrico, derrame e fraturas.

Amarelo – Urgência (até 30 minutos) – o paciente precisa ser avaliado. Tem condições clínicas para aguardar por meia hora. São quadros de dor intensa de início imediato, alterações súbitas de comportamento, agitação, confusão mental e desmaios, dor torácica intensa, crise asmática, diabéticos com alterações, dor forte, sangramento, intoxicação, febre (acima de 40 graus), luxação, entorse e acidentes por animais peçonhentos.

Verde – Pouco urgente (até 4 horas) – o usuário pode esperar atendimento ambulatorial, respeitando grupos prioritários, com quadros de dor de cabeça, dor moderada em outras partes do corpo, abscesso, vômito e diarreia, desidratação ou sangramentos. A recomendação é procurar o primeiro atendimento em Unidade Básica de Saúde.

Azul – Não Urgente (até 6 horas, se aguardar na UPA ou PA) – caso de menor complexidade, sem problemas recentes. Nessa lista estão sintomas iniciados há mais de uma semana, como dores leves e lesões de pele, encaminhamentos para especialistas, acompanhamento de crianças e gestantes, acompanhamento de doenças crônicas e exames de rotina. Casos como este devem procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.