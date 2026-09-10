Quando o acaso muda o destino de um medicamento: a história do Viagra

Muitas substâncias começam a ser estudadas com uma determinada finalidade e, durante os testes, revelam efeitos inesperados que podem mudar completamente o rumo de seu desenvolvimento. Um dos exemplos mais famosos dessa trajetória é o sildenafil, princípio ativo que posteriormente ficaria conhecido mundialmente como Viagra.

A história começou na década de 1980, quando pesquisadores da Pfizer, no Reino Unido, buscavam desenvolver uma nova opção para doenças cardiovasculares, especialmente a angina. A expectativa era encontrar uma substância capaz de melhorar o fluxo sanguíneo e contribuir para o tratamento desses pacientes. O composto chegou aos estudos clínicos, mas os resultados para a finalidade inicialmente pretendida não foram suficientemente promissores.

Foi então que surgiu uma descoberta inesperada. Durante os ensaios, os pesquisadores perceberam que os homens participantes estavam apresentando um efeito que não tinha relação direta com o objetivo original da pesquisa: uma melhora significativa na função erétil. A situação chamou ainda mais atenção quando alguns participantes demonstraram certa relutância em devolver os comprimidos ao final dos estudos. Aquilo que poderia ter sido simplesmente descartado como um efeito secundário acabou se transformando em uma importante pista científica.

A partir dessa observação, os pesquisadores mudaram o foco da investigação e passaram a estudar o sildenafil como uma possível alternativa para a disfunção erétil. Novos estudos demonstraram resultados consistentes e, em 27 de março de 1998, a agência reguladora norte-americana FDA aprovou o medicamento para essa finalidade. O que havia começado como uma pesquisa voltada ao coração acabou dando origem a um dos medicamentos mais conhecidos da história da farmacologia.

O caso do Viagra representa algo muito importante na ciência: medicamentos não são necessariamente definidos pela intenção inicial de seus pesquisadores. Os estudos clínicos servem justamente para revelar não apenas se uma substância funciona para determinada doença, mas também quais outros efeitos ela pode produzir. Algumas dessas descobertas não passam de efeitos indesejados. Outras, porém, podem abrir portas para uma nova utilização terapêutica.

Foi exatamente isso que aconteceu com o sildenafil. Uma pesquisa que aparentemente não havia alcançado seu objetivo original encontrou, no caminho, uma nova possibilidade terapêutica. E assim nasceu uma das histórias mais curiosas da indústria farmacêutica: a de um medicamento que foi desenvolvido para uma finalidade, surpreendeu os pesquisadores durante os estudos e acabou se tornando mundialmente conhecido por tratar uma condição completamente diferente.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567