Quando o apero sai do galpão: Alegrete terá desfile inédito para celebrar a cultura campeira

A Semana Farroupilha de 2026 terá, em Alegrete, uma cena que pretende ir além da imagem tradicional do desfile a cavalo. No domingo, 13 de setembro, o CTG Farroupilha realiza a primeira edição do Desfile de Apero Crioulo, iniciativa criada por Cleir Brandolt tem o apoio da Patronagem e do Departamento Jovem da entidade para valorizar um dos elementos mais expressivos da cultura campeira: o conjunto de peças, técnicas e conhecimentos que acompanha o homem do campo na relação cotidiana com o cavalo. A proposta é fazer com que aquilo que muitas vezes permanece restrito aos galpões, às encilhas e às coleções particulares ganhe as ruas e seja apresentado ao público dentro de seu contexto histórico e cultural.

A ideia surgiu entre os jovens do CTG a partir de uma inquietação simples, mas significativa: encontrar novas formas de ampliar a participação dos cavaleiros na Semana Farroupilha e, ao mesmo tempo, criar espaços para que a tradição pudesse ser mostrada em detalhes. O desfile de 20 de Setembro continua sendo um dos grandes momentos das manifestações a cavalo, mas a concentração das atividades em uma única data e em um percurso relativamente curto despertou entre os integrantes a vontade de criar uma programação própria, capaz de colocar o cavalo novamente no centro da celebração.

A organização está sendo conduzida pelo Departamento Jovem do CTG Farroupilha, com a participação dos jovens da entidade e o acompanhamento dos padrinhos do departamento, Ricardo Prates e Márcia Prates. Cleir Brandolt também participa da organização e da construção da iniciativa, trabalhando ao lado da gurizada para transformar a ideia em uma atividade que pretende unir conhecimento, tradição e participação comunitária.

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“Na verdade, essa ideia nasceu do Departamento Jovem. É a gurizada que está organizando, junto com os padrinhos Ricardo e Márcia Prates. Eles estão à frente da organização com o pessoal do CTG. Eu participo junto, a gente trabalha em conjunto. É uma ideia deles, e acredito que vai ficar muito bonito”, explica Brandolt.

A palavra apero faz parte do vocabulário de quem conhece a vida campeira, mas seu significado ultrapassa a simples descrição dos equipamentos utilizados para encilhar e conduzir o cavalo. Cada peça carrega marcas de uma época, de uma técnica artesanal, de uma condição econômica e de uma maneira particular de trabalhar e viver no campo. Couro, prata, alpaca, trançados, ponteados e torcidos não são apenas materiais ou acabamentos: são manifestações de um conhecimento que foi sendo transmitido entre gerações e incorporado à identidade do homem do campo no Rio Grande do Sul.

É justamente essa dimensão que o Desfile de Apero Crioulo pretende apresentar. Os participantes serão organizados em grupos, de acordo com as características dos equipamentos que utilizarão, permitindo que o público perceba as diferenças entre materiais, estilos, técnicas e formas de acabamento. Em vez de simplesmente acompanhar uma fileira de cavalos pelas ruas, o espectador poderá compreender o que existe por trás de cada encilha e reconhecer naquele conjunto de peças uma parte da própria formação cultural do Estado.

“Vai ser dividido em piquetes. Quem tiver apero de prata, de alpaca, apero trançado, ponteado, torcido, nós vamos formar esses grupos dentro do CTG”, explica Brandolt.

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A proposta transforma o cortejo em uma espécie de exposição em movimento, na qual o cavalo deixa de ser apenas o elemento visual de uma manifestação tradicionalista para se tornar o eixo de uma narrativa. O que estará passando pelas ruas não será somente uma comitiva, mas um conjunto de objetos, técnicas e histórias que ajudam a explicar a relação construída ao longo do tempo entre o gaúcho e o cavalo.

A concentração está prevista para a tarde de domingo, 13 de setembro, com saída do CTG Farroupilha por volta das 15h. A comitiva seguirá pelas ruas de Alegrete, passando pela região da Praça dos Patos, onde estará concentrada parte da programação da Semana Farroupilha, e posteriormente pela Rua Barão do Cerro Largo, antes de retornar à sede da entidade.

O retorno ao CTG, entretanto, não representará o encerramento da atividade. Na Alameda do Farroupilha, os cavaleiros passarão diante do público em um momento especialmente preparado para que os diferentes tipos de apero sejam apresentados e explicados. A intenção é que a experiência não termine na contemplação do cortejo, mas avance para a compreensão daquilo que está sendo levado pelas ruas.

É nesse momento que a iniciativa encontra sua principal característica. O público será convidado a olhar novamente para elementos que talvez já tenha visto muitas vezes, mas que nem sempre teve a oportunidade de conhecer em profundidade. A prata, a alpaca, o couro, o trançado e o ponteado deixam de ser apenas componentes da indumentária e da encilha e passam a ser apresentados como parte de uma história construída pelo trabalho, pela criatividade e pela necessidade do homem do campo.

Por trás da iniciativa existe também uma discussão maior sobre o espaço que o cavalo ocupa no tradicionalismo contemporâneo. Em uma época em que as manifestações culturais disputam atenção com uma rotina cada vez mais urbana e acelerada, preservar a presença do cavalo significa também criar oportunidades para que novas gerações tenham contato com aquilo que ajudou a formar a identidade do Rio Grande do Sul.

Brandolt estima que o universo de pessoas envolvidas com os desfiles e atividades a cavalo vinculadas à entidade seja expressivo, chegando a aproximadamente 2 mil cavaleiros em diferentes ações. A criação de uma nova atração durante a Semana Farroupilha, portanto, representa uma tentativa de distribuir essa participação ao longo da programação e oferecer aos cavaleiros mais um momento de encontro, convivência e valorização da cultura campeira.

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A intenção não é substituir o tradicional desfile de 20 de Setembro, mas acrescentar uma nova possibilidade à agenda. O Departamento Jovem aposta justamente nessa combinação entre participação e conhecimento para aproximar diferentes públicos do universo tradicionalista.

“É uma maneira de fazer mais movimento, de valorizar mais o cavalo”, resume Brandolt.

A história do próprio CTG Farroupilha reforça o significado da iniciativa. Fundada em 6 de junho de 1954, a entidade tem entre seus propósitos a preservação e a promoção das tradições do Rio Grande do Sul e construiu, ao longo de décadas, uma trajetória ligada à cultura tradicionalista de Alegrete. Em 2024, o CTG chegou aos 70 anos de história, mantendo ativo um espaço onde diferentes gerações continuam encontrando na tradição uma forma de convivência e pertencimento.

Depois das ruas, o conhecimento volta para o galpão

A programação preparada pelo CTG Farroupilha não termina com o desfile. Na segunda-feira, 14 de setembro, a entidade promove a Noite da Cultura, ampliando a proposta de transformar a Semana Farroupilha também em um espaço de conhecimento e reflexão sobre a formação histórica do Rio Grande do Sul.

Um dos convidados será Marcelo Mendes, que apresentará uma mostra de apero e falará sobre os objetos, suas funções, formas de utilização e a trajetória desses equipamentos dentro da cultura campeira.

Foto: Fernanda Duarte

Marcelo Mendes é Médico Veterinário, artista plástico, letrista e compositor. Tem no cenário campeiro sua maior inspiração, seu cotidiano e seus costumes, valorizando e dando continuidade à cultura gaúchesca através da pesquisa, da arte, da poesia e da música.

A convite do CTG Farroupilha, vai ministrar a palestra “O Apero Crioulo”, um dos maiores símbolos da nossa identidade gaúcha, abordando sua origem, adaptação e evolução. Vai discorrer sobre cada item que compõe o apero, desde sua confecção até o seu uso prático no cotidiano campeiro. Mais que um conjunto de peças e couro, o apero é a extensão do gaúcho, ferramenta de trabalho, segurança e orgulho sobre o lombo do pingo.

A palestra também vai destacar a relação do apero com o trabalho desenvolvido no campo e com a rotina do gaúcho. Mais do que um conjunto de peças confeccionadas em couro, o apero reúne ferramentas utilizadas no manejo, na segurança e nas atividades realizadas sobre o lombo do cavalo, mantendo também um significado ligado à tradição e à identidade campeira.

A programação também contará com a participação do médico-veterinário Carlos Humberto Vasques da Conceição, que abordará a chegada do cavalo e sua relação com a formação das Missões Jesuíticas. O tema amplia ainda mais a perspectiva histórica da noite ao colocar o animal dentro de um processo que antecede em muitos séculos a própria construção da imagem contemporânea do gaúcho.

O cavalo, nesse contexto, deixa de ser apenas um símbolo da Semana Farroupilha e passa a ser observado como personagem de uma longa transformação territorial, econômica e cultural. Sua presença esteve relacionada à ocupação do território, às atividades produtivas, ao deslocamento e à formação de modos de vida que ajudaram a definir a história do Sul do Brasil.

Preservar é também saber contar

Talvez uma das maiores contribuições do projeto esteja justamente na tentativa de transformar tradição em narrativa. Preservar uma manifestação cultural não significa apenas mantê-la intacta, repetindo anualmente os mesmos gestos e rituais. Significa também explicar sua origem, mostrar seus significados e criar condições para que aqueles que chegam agora possam compreender por que determinada prática continua existindo.

O apero é um bom exemplo disso. À primeira vista, pode parecer apenas um conjunto de peças utilizado para encilhar o cavalo. Quando observado dentro de seu contexto histórico, porém, revela técnicas artesanais, relações de trabalho, diferenças econômicas, escolhas estéticas e conhecimentos transmitidos de geração em geração.

O Desfile de Apero Crioulo propõe justamente essa mudança de olhar. Ao colocar o apero em movimento pelas ruas de Alegrete, o CTG Farroupilha transforma um patrimônio material em uma história contada diante do público. O couro, a prata, a alpaca e os diferentes tipos de trançado e acabamento passam a falar de um tempo em que saber fazer era também uma forma de sobreviver, trabalhar e afirmar uma identidade.

É uma maneira de tirar a tradição do lugar onde muitas vezes permanece guardada e devolvê-la ao espaço público. O apero sai do galpão, o cavalo ganha as ruas e a história passa a ser contada diante de quem talvez nunca tenha parado para perguntar o que existe por trás de uma encilha.

Costelão e música completam o encontro no Farroupilha

Depois do desfile, a programação continua dentro do CTG Farroupilha com o tradicional Costelão na Vala. Segundo a organização, cerca de 600 convites já haviam sido comercializados, indicando a mobilização do público em torno das atividades preparadas para o fim de semana.

A noite terá ainda apresentação de Juliano Moreno, completando uma programação que reúne diferentes elementos da cultura tradicionalista: o cavalo, o apero, a história, a gastronomia e a música. É uma sequência que começa nas ruas e termina no galpão, mantendo como fio condutor a ideia de encontro.

No domingo, os cavalos e seus aperos ocuparão as ruas. Na Alameda do Farroupilha, os equipamentos serão apresentados e explicados. Depois, no interior da entidade, a gastronomia e a música assumirão o protagonismo. Na segunda-feira, será a vez de aprofundar o conhecimento sobre o apero e sobre a própria trajetória do cavalo na formação histórica do território.

No fim, o que o CTG Farroupilha está propondo é mais do que um novo desfile dentro da Semana Farroupilha. É uma tentativa de fazer com que a tradição continue viva justamente porque continua sendo vista, praticada, explicada e compartilhada. E talvez não exista maneira mais adequada de contar uma história como essa do que colocá-la em movimento: a cavalo, pelas ruas de Alegrete, antes de devolvê-la ao lugar onde tantas histórias gaúchas começaram e continuam sendo contadas — o galpão.

1º Desfile de Apero Crioulo — CTG Farroupilha

Data: domingo, 13 de setembro de 2026

Horário: saída prevista para as 15h

Local de concentração: CTG Farroupilha — Alegrete/RS

Trajeto: saída do CTG Farroupilha, passagem pela região da Praça dos Patos, Rua Barão do Cerro Largo e retorno à sede da entidade, com apresentação dos participantes também na Alameda do Farroupilha.

Programação: Desfile de Apero Crioulo; organização dos participantes conforme os tipos de apero; apresentação e explicação sobre os equipamentos; Costelão na Vala; show com Juliano Moreno.

Noite da Cultura — segunda-feira, 14 de setembro

Marcelo Mendes: mostra de apero, com abordagem sobre suas funções, utilização e trajetória histórica.

Carlos Humberto Vasques da Conceição: palestra sobre a chegada do cavalo e sua relação com a formação das Missões Jesuíticas.