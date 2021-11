Quando o assunto é sentimentos o coração leva os créditos, mas é o timo que filtra as emoções

Tem como limites anatômicos superiores a traquéia, a veia jugular interna e a artéria carótida comum, enquanto que na sua lateral estão situados os pulmões. Esse órgão é constituído por 3 partes principais: a medula, parte mais interna do timo; o córtex, estrutura que envolve a medula; e a cápsula, revestimento externo do timo.

Poucas pessoas sabem, mas o timo é uma parte importante do sistema imunológico do corpo. A sua função baseia-se na produção e maturação dos linfócitos T, que são um tipo de glóbulos brancos do sangue, durante o crescimento fetal e na infância. Os linfócitos T se desenvolvem no timo e, em seguida, migram para os gânglios linfáticos do corpo. Eles ajudam a proteger o organismo contra agentes nocivos. No entanto, segundo vertentes esotéricas, sua função não se restringe apenas a isso.

A palavra timo vem do grego ‘th ýmos’ e significa energia vital. Dessa forma, muitos estudiosos e esclarecidos apontam que o timo irá crescer quando estivermos alegres, no entanto, vai encolher pela metade quando estivermos estressados e doentes. Por muito tempo, médicos pensavam que, após o período da infância, o timo deixava de ser útil. Porém, mais tarde, a ciência mostrou que mesmo encolhendo na fase da adolescência, ele continua vivo e é um dos pilares do nosso sistema imunológico. Além disso, doutrinas que se fundamentam em saberes sobrenaturais salientam a sensibilidade do timo em relação à absorção de sentimentos.

Sentimentos, como amor e ódio podem afetar esse órgão significativamente. Pensamentos negativos podem ser mais prejudicais do que vírus e bactérias, por exemplo. Na luta contra esses pensamentos desagradáveis, é possível que ocorra o aparecimento de sintomas de baixa imunidade, como as herpes. Por outro lado, pensamentos positivos conseguem ativar todos os nossos poderes, nunca esquecendo, claro, que a fé remove montranhas.

O curioso é que, pelo fato de ficar próximo do coração, o timo acaba sempre sendo colocado em segundo plano e quem leva os créditos é o órgão do sistema cardiovascular. Mas, como pregam certas vertentes esotéricas, o timo que é a porta de entrada de emoções e é quem influencia diretamente o nosso status de espírito. De acordo com ensinamentos budistas, o chakra cardíaco – fonte energética de união e compaixão – tem muito a ver com o timo e é nesse chakra que se dá a passagem do estado animal para o estado humano.

João Baptista Favero Marques