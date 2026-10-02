Quando o carinho volta; crianças da EMEI Euclides Lisboa promovem ação de afeto na comunidade

Durante as ações do Setembro Amarelo, a turma do Nível BI da EMEI Dr Euclides Lisboa, da professora Patricia Dias, com o apoio dos auxiliares Miriani e Glênio, realizou uma visita à comunidade no entorno da escola com uma proposta especial de levar carinho, esperança e uma mensagem de valorização da vida.

As direção informa que as crianças prepararam cartinhas e realizaram uma pequena serenata para os moradores, compartilhando música e afeto. O gesto emocionou muitas pessoas da comunidade e proporcionou às crianças uma experiência significativa de empatia, solidariedade e cuidado com o outro.

A ação teve um retorno muito especial. Dona Maria Aparecida, uma das moradoras que recebeu a cartinha, ficou profundamente emocionada com o gesto e decidiu voltar à escola para agradecer às crianças. Como forma de retribuir o carinho recebido, ela compartilhou uma história com a turma, proporcionando um momento de escuta, acolhimento e troca de afetos.

O encontro mostrou, de maneira muito significativa, que pequenos gestos podem ultrapassar os muros da escola e fortalecer os vínculos com a comunidade. A turma levou carinho para a comunidade e recebeu carinho de volta em forma de história.

Essa iniciativa reforça a importância de trabalhar, desde a infância, valores como empatia, escuta, respeito, solidariedade e cuidado com o próximo.