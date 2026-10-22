Quando servir vai além da farda: Alegrete reconhece a trajetória do coronel Félix

À frente do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, comandante construiu uma relação de confiança com a comunidade e recebeu homenagem durante a 45ª Feira do Livro; reconhecimento representa apenas uma parte da gratidão que a cidade ainda pretende expressar.

Algumas passagens pela vida de uma cidade são marcadas pelo exercício de uma função. Outras deixam lembranças que permanecem mesmo quando o tempo e as circunstâncias conduzem a novos caminhos. Em Alegrete, a atuação do coronel Anderson Félix Geraldo à frente do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado e da Guarnição Militar vem sendo reconhecida justamente pela proximidade com a comunidade e pela disposição em colaborar com o município.

Uma dessas manifestações de gratidão ocorreu durante a programação da 45ª Feira do Livro de Alegrete, realizada entre os dias 14 e 18 de outubro. A homenagem promovida pelo poder público municipal destacou a contribuição do comandante, mas também trouxe uma mensagem que ultrapassa os limites da cerimônia: este foi apenas um dos reconhecimentos dedicados a alguém cuja atuação estabeleceu vínculos com diferentes setores da sociedade alegretense.

Félix assumiu o comando do batalhão em janeiro de 2025, sucedendo o tenente-coronel Miguel Angelo Guterres Dalcin. A transmissão do cargo, realizada no dia 16 daquele mês, marcou o início de uma etapa em que a responsabilidade militar passou a caminhar lado a lado com uma intensa relação institucional com Alegrete.

Ao longo desse período, a parceria com o município ganhou relevância especialmente em situações que exigiram mobilização, capacidade de resposta e cooperação. Em uma cidade que conhece os desafios provocados pelas enchentes e pelas dificuldades de recuperação após eventos adversos, o apoio da estrutura militar representou um importante elo de colaboração. A participação em ações de auxílio à população, na limpeza de espaços e na recuperação de áreas atingidas foi lembrada entre os motivos que levaram à homenagem.

O reconhecimento, entretanto, não se limita às situações emergenciais. A aproximação com a comunidade também se construiu pela presença em eventos, pela interlocução com instituições locais e pela disposição em contribuir com iniciativas do município. É nesse conjunto de atitudes que representantes ligados à homenagem identificam uma característica marcante da atuação de Félix: a compreensão de que o serviço militar, embora orientado por responsabilidades próprias, também pode estabelecer pontes importantes com a sociedade.

A distinção ocorreu em meio a uma programação dedicada à literatura, à educação e à valorização do conhecimento. A escolha da Feira do Livro como cenário conferiu um sentido particular ao momento. Em uma celebração que reconhece a capacidade das palavras e dos ensinamentos de atravessar gerações, a homenagem destacou uma forma diferente de transmitir valores: aquela que acontece pelo exemplo.

A mensagem preparada para a ocasião ressaltou que responsabilidade, disciplina e autoridade podem caminhar junto da sensibilidade e da solidariedade. Mais do que agradecer ao comandante pelas contribuições institucionais, a manifestação buscou reconhecer o homem que, durante sua permanência na cidade, construiu relações de respeito e confiança.

A família também foi lembrada. Fernanda, esposa do coronel, e as filhas Cecília, Elisa e Catarina receberam o carinho e o agradecimento da comunidade pela participação em atividades e eventos locais. A presença familiar integrou essa aproximação com Alegrete e ajudou a transformar a experiência profissional em uma vivência compartilhada com a população.

A avaliação expressa por Vanessa Perez, autora do texto da homenagem, reforça a dimensão desse reconhecimento. Para ela, Félix foi um comandante diferenciado em um contexto amplo, percepção que traduz a importância atribuída não apenas ao exercício do comando, mas também à maneira como ele se relacionou com a cidade.

A homenagem na Feira do Livro, portanto, não representa um ponto final. É uma entre tantas manifestações que ainda deverão ocorrer, em uma demonstração de que o agradecimento da comunidade não se esgota em uma solenidade. O reconhecimento também se revela na memória das parcerias, na valorização dos gestos de apoio e na vontade de registrar publicamente a contribuição de quem esteve presente quando Alegrete precisou.

O tempo de permanência de um comandante em uma unidade militar é determinado pelas necessidades e pelos compromissos da carreira. Já os vínculos construídos com uma comunidade não obedecem necessariamente ao mesmo calendário. Permanecem nas relações estabelecidas, nas experiências compartilhadas e na lembrança dos momentos em que a cooperação fez diferença.

É essa dimensão que Alegrete procura reconhecer ao homenagear o coronel Félix. A cidade agradece ao comandante, mas também à pessoa que se aproximou de sua gente, participou de sua vida comunitária e contribuiu para fortalecer a relação entre a instituição militar e o município.

Porque, no fim, a importância de uma trajetória não se resume ao tempo de permanência em um cargo, às solenidades ou às responsabilidades assumidas. Também se revela na confiança conquistada, nas mãos estendidas e nas marcas deixadas na vida de outras pessoas.

E, em Alegrete, a homenagem recebida durante a Feira do Livro é apenas mais um capítulo de uma história de reconhecimento que a comunidade ainda pretende continuar escrevendo.