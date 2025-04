“Quando todos entendem seu papel, as peças se encaixam” – 4º Seminário do TEA em Alegrete começa com palestra da juíza Drª Fabiana Gallon

O evento acontece até o dia 30 de abril, com atividades na Câmara de Vereadores e no Salão Azul da Prefeitura, com o objetivo de refletir e discutir sobre o autismo, a inclusão social, o bem-estar e o respeito.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Logo após a abertura, que trouxe um histórico do evento e os desafios da implantação efetiva de políticas públicas para autistas, com os painelistas Itamar Rodrigues, João Monteiro, Ana Cristina Nunes da Costa e Jaqueline Copetti, foi a vez da juíza do trabalho, Drª Fabiana Gallon, fazer a sua fala no Seminário.

Dra. Fabiana falou sobre o TEA sob o olhar de uma mãe atípica, que enfrenta desde muito cedo todos os desafios para acolher, tratar e acompanhar as pequenas conquistas dos filhos com TEA.

O Seminário segue com palestras e oficinas que atraem professores, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que lidam, diariamente, com pessoas com TEA aqui em Alegrete. O diagnóstico precoce é a maneira mais eficaz de ajudar as pessoas com o transtorno do espectro autista e, para isso, os pais precisam ser parceiros dos profissionais que cuidam e auxiliam esse público em específico na cidade.