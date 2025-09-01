Quanto custa estar bem pilchado para os festejos em Alegrete

Estamos entrando numa nova safra do comércio, em Alegrete, especialmente de quem vende pilchas gaúchas e as veterinárias com suprimentos alimentares e “aperos” para os cavalos.

Até o momento, as vendas ainda em ritmo lento, mas os comerciantes do ramo de confecções gaúchas acreditam que a partir deste final de semana isso tende a mudar.

Os valores para quem quiser renovar as pilchas ou comprar pela primeira vez estão um pouco salgados. Em uma loja do centro de Alegrete uma bombacha com melhor preço sai por 110, botas 289, camisa 89 reais cinto, 59 e chapéu por 189,00 Em outra, a bombacha sai 98.80;a bota 2029 reais; guaica 128,00 e chapéu 328,00

Daqui a 22 dias, a cidade vai se pilchar de Rio Grande para o maior evento tradicionalista da Fronteira, a Semana dos Festejos que envolve centenas de pessoas, tanto da zona urbana como rural. As ruas, vitrines de lojas já mostram as cores do Rio Grande.