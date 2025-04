Quarentinha do Centenário realiza amistoso contra time de Artigas em Quaraí

A partida foi organizada pelo desportista Carlos Dorneles, o Carlão no Centro Esportivo Los Hermanos. O time uruguaio do Los Hermanos contou com o retorno do atleta Nenê, goleador que retornou de lesão e acabou confirmando sua vinda para Alegrete defender as cores do Centenário, ele que teve brilhante passagem pelo Nacional.

Atacante Nenê ao lado zagueiro Mula.

O jogo terminou empatado em 1 a 1. Giovani Lima marcou para o time alegretense e Nenê deixou sua marca como artilheiro nato. Para o treinador Marcelo Casado, o jogo serviu para ajustar o time, já quer o clube finalizou as últimas contratações para o elenco que vai disputar o municipal e Copa RS. O Centenário vai trazer mais quatro atletas, dois do Uruguai e outros dois de Quaraí.

“Com esse amistoso ajustamos mais o time e agora é finalizar a preparação para a temporada 2025”, resumiu o técnico. A delegação alegretense foi recepcionada com um suculento churrasco de costela uruguaia. A ação reforçou a união das equipes da Fronteira Oeste em mais um jogo de futebol que reuniu brasileiros e uruguaios.

