Quarentinhas da LAF começa neste sábado e promete movimentar o futebol amador de Alegrete

O futebol amador de Alegrete tem encontro marcado neste sábado (14), com o início de mais uma edição do tradicional Campeonato Municipal de Futebol – Categoria 40 Anos, o conhecido Quarentinhas, promovido pela Liga Alegretense de Futebol (LAF).

A competição, que já faz parte do calendário esportivo do município, terá como palco o Complexo Esportivo Jockey, reunindo equipes tradicionais e atletas que seguem mantendo viva a paixão pelo futebol.

A expectativa é de um grande público durante a programação. Em finais de semana de competição, os jogos costumam reunir mais de mil pessoas, proporcionando um ambiente de integração, confraternização e valorização do esporte amador.

A rodada de abertura contará com cinco partidas, divididas em dois horários, às 15h e às 17h.

Confira os confrontos:

Às 15 horas, Sindicato e União se enfrentam no campo Estrelão. No campo Palmeiras, o duelo será entre Santos e Flamengo. Já Napoli e Centenário medem forças no campo Honório.

Às 17 horas, Serceva e Vila Nova entram em campo no Estrelão. Fechando a programação, Nacional e Aymoré se enfrentam no campo Palmeiras.