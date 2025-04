Quarta edição do Seminário TEA terá diversificada programação

A coordenação do evento é uma parceria do poder legislativos, Prefeitura de Alegrete e as instituições APAE e AMA.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com o tema “Quando todos entendem seu papel as peças se encaixam”, o evento busca discutir e refletir sobre o autismo, a inclusão social, o bem-estar, o acolhimento e o respeito. Além de aproximar o Legislativo e o Executivo das instituições e pessoas que vivem e fazem as políticas públicas voltadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Nesta edição, pela parte da manhã, serão realizadas palestras com pautas gerais e, pela parte da tarde, serão realizadas oficinas voltadas para familiares, profissionais da saúde e profissionais da educação. Em breve será divulgada a programação completa e as inscrições para participar do 4º Seminário TEA.

Fonte: Assessoria Câmara de Vereadores Alegrete