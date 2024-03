Quarteto de guris dá show em rodeio de Alegrete

De acordo com os organizadores, cerca de 10 mil pessoas passaram pela sede do tradicional CTG da 3ª Capital Farroupilha. A patroa Eva Ivone Neri esteve à frente do evento, que mais uma vez alcançou o objetivo traçado. Dentre as diversas provas do rodeio, chamou a atenção a disputa de laço.

Foi nessa modalidade que quatro guris se destacaram, todos eles alegretenses: Manoel Estivalet (10 anos), Davi Mota (14 anos), Lorenzo Almeida (11 anos) e Otávio Fouchard (13 anos) competiram no rodeio do Oswaldo Aranha na 3ª força de tiro de Laço. O quarteto laçou entre os competidores adultos e foram os únicos quarteto formado só por crianças. Davi, Manoel, Otávio e Lorenzo venceram a prova e receberam o troféu de campeões na 3ª força.

Lorenzo Otávio

Manoel Davi

Os pais dos laçadores formaram uma turma de amigos que acompanham os talentos do laço a cada evento. Foram eles que idealizaram a criação do quarteto. Foi em um dos primeiros rodeios que a gurizada participou, e o narrador Amaril Becker os batizou de “Os Caramelos”. Becker é um dos grandes incentivadores, juntamente com os pais.

No currículo, o quarteto já tem uma final da 4ª Força na 44ª Campereada Internacional de Alegrete e agora o ouro no Laço Quarteto da 3ª Força, disputando com adultos no 35º Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha, além da participação em diversas provas, obtendo premiação nas provas de rédeas, laço piá e laço dupla de irmãos.

Fotos: Nath Aurélio