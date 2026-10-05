Quase 40 kg de droga fora das ruas: ação da Brigada Militar termina com prisão por tráfico no bairro São João

Uma ação da Brigada Militar resultou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos por tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes, balanças de precisão, celulares e uma arma de pressão adulterada para receber munição calibre .22, no início da tarde desta segunda-feira (5), no bairro São João, em Alegrete.

5 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Saúde, Turismo 0

De acordo com informações da Brigada Militar, a ocorrência aconteceu durante patrulhamento ostensivo em uma área que já havia sido alvo de diversas denúncias relacionadas à comercialização de drogas.

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Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem que trafegava em uma moto Honda e que teria apresentado comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Conforme o relato policial, ele dispensou uma sacola que carregava, com cerca de dois quilos de droga, e tentou fugir.

Os policiais acompanharam o indivíduo que retornou para uma residência no próprio bairro, onde foi abordado. Durante as buscas, foram localizados aproximadamente 39 Kg de maconha, além de balanças de precisão, aparelhos celulares e uma arma de pressão que, segundo a Brigada Militar, foi adulterada para receber munição calibre .22. O valor da droga é de está estimado em 95 mil reais.

A atuação dos policiais foi marcada pela rapidez na identificação da situação suspeita, abordagem e localização dos materiais. A apreensão está entre as de maior relevância realizadas pela Brigada Militar em Alegrete neste ano.

O homem e uma mulher de 24 anos, que estava na residência, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), juntamente com o material apreendido.

Após analisar a ocorrência, a delegada de plantão determinou a prisão em flagrante do homem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas. A mulher foi ouvida na condição de testemunha, não tendo a prisão determinada.

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