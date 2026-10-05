Quase 40 kg de droga fora das ruas: ação da Brigada Militar termina com prisão por tráfico no bairro São João

De acordo com informações da Brigada Militar, a ocorrência aconteceu durante patrulhamento ostensivo em uma área que já havia sido alvo de diversas denúncias relacionadas à comercialização de drogas.

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Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem que trafegava em uma moto Honda e que teria apresentado comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Conforme o relato policial, ele dispensou uma sacola que carregava, com cerca de dois quilos de droga, e tentou fugir.

Os policiais acompanharam o indivíduo que retornou para uma residência no próprio bairro, onde foi abordado. Durante as buscas, foram localizados aproximadamente 39 Kg de maconha, além de balanças de precisão, aparelhos celulares e uma arma de pressão que, segundo a Brigada Militar, foi adulterada para receber munição calibre .22. O valor da droga é de está estimado em 95 mil reais.

A atuação dos policiais foi marcada pela rapidez na identificação da situação suspeita, abordagem e localização dos materiais. A apreensão está entre as de maior relevância realizadas pela Brigada Militar em Alegrete neste ano.

O homem e uma mulher de 24 anos, que estava na residência, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), juntamente com o material apreendido.

Após analisar a ocorrência, a delegada de plantão determinou a prisão em flagrante do homem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas. A mulher foi ouvida na condição de testemunha, não tendo a prisão determinada.