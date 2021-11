Quase 90 famílias receberam regularização fundiária no bairro Nova Brasília

A Prefeitura de Alegrete entregou nesta quinta-feira, dia 4, no Palácio Ruy Ramos, matrículas de regularização fundiária a 89 famílias moradoras do bairro Nova Brasília como parte do Programa de Regularização Fundiária iniciada na gestão do prefeito Erasmo Silva (MDB) em 2014 e retomado na cidade pela administração do prefeito Márcio Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade.

Conforme o vice-prefeito Jesse Trindade, além de permitir que o loteamento seja oficialmente integrado e cadastrado na Prefeitura, a regularização proporciona segurança e legalidade ao patrimônio dos moradores. “O registro protege o proprietário e garante a valorização do imóvel, além de viabilizar a possibilidade de financiamentos para construções ou na venda do imóvel”, destacou.

O secretário de Infraestrutura Mario Rivelino concluiu que para a Prefeitura, também viabiliza ações de planejamento urbano e implantação de infraestrutura para o desenvolvimento dos bairros e da qualidade de vida das pessoas.

A presidente da Câmara Municipal de Vereadores Firmina Soares evidenciou que os projetos de regularização fundiária estritamente são importantes e cumprem um papel constitucional.

O presidente da UABA, Airton Alende enfatizou o trabalho da prefeitura e a importância que a regularização tem na vida dos moradores dos bairros.

O evento teve a presença da oficial registradora do Cartório de Registro de Imóveis de Alegrete Elaine Aliati, dos secretários José Luiz Cáurio (Orçamento e Finanças), Paulo Faraco (Administração), Gabriella Segabinazi (Meio Ambiente), Iara Caferatti, Daniel Rosso (PGM), da diretora de Habitação Adriana Bortoluzi, da diretora de Planejamento Sandra Kulmann e dos vereadores Cléo Trindade, João Leivas, Éder Fioravante e Dileusa Alves.