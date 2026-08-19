Quase dois séculos depois, a fotografia continua fazendo o tempo parar

Em meio à era das câmeras digitais, dos smartphones e da inteligência artificial, a fotografia continua cumprindo uma de suas principais funções: registrar momentos, preservar memórias e contar a história. Nesta quarta-feira, 19 de agosto, o mundo celebra o Dia Mundial da Fotografia, data que marca um dos momentos decisivos para o nascimento da fotografia moderna.

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Foi em 19 de agosto de 1839, em Paris, que o governo francês anunciou oficialmente o daguerreótipo, processo fotográfico desenvolvido pelo francês Louis Daguerre e apresentado à Academia de Ciências da França. A invenção representou um marco na história da humanidade ao permitir a produção de imagens por um processo fotográfico prático.

Desde então, a fotografia passou por transformações profundas. Das antigas câmeras de grande formato aos equipamentos digitais e, mais recentemente, aos celulares capazes de produzir imagens de alta qualidade em poucos segundos, fotografar tornou-se uma atividade acessível a praticamente qualquer pessoa.

Mas, para quem viveu profissionalmente essa transformação, a história é também marcada por perdas e adaptações.

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Uma profissão que mudou com a tecnologia

O fotógrafo alegretense Décio Marini, profissional com longa experiência na área, acompanhou de perto as mudanças provocadas pela tecnologia.

Ele recorda um período em que praticamente toda cidade contava com estúdios fotográficos e o fotógrafo exercia uma função essencial no cotidiano da população. Fotografias eram necessárias, inclusive, para documentos de identificação e outros registros oficiais.

Com a chegada da fotografia digital, esse cenário mudou radicalmente.

A necessidade de revelar filmes, ampliar negativos e manter grandes estruturas de laboratório desapareceu gradualmente. Ao mesmo tempo, os celulares passaram a incorporar câmeras cada vez mais sofisticadas, fazendo com que milhões de pessoas passassem a produzir suas próprias imagens.

Segundo Marini, muitos profissionais precisaram se reinventar e buscar novas atividades para continuar trabalhando com fotografia.

Atualmente, uma parcela importante dos fotógrafos profissionais encontra mercado principalmente em trabalhos específicos, como books de gestantes, ensaios, casamentos, aniversários, formaturas e outros eventos.

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A fotografia como documento da vida

Apesar da facilidade proporcionada pelos arquivos digitais, Décio Marini chama atenção para algo que, segundo ele, não pode ser esquecido: a fotografia impressa.

Hoje, grande parte das pessoas mantém centenas ou milhares de imagens armazenadas em celulares, computadores, cartões de memória ou serviços digitais. Poucas, entretanto, imprimem fotografias.

Para o fotógrafo, essa mudança trouxe praticidade, mas também criou uma nova preocupação: a preservação das memórias.

Um celular pode ser perdido, um computador pode apresentar defeito, um cartão de memória pode deixar de funcionar e arquivos digitais podem desaparecer. Por isso, a fotografia impressa continua tendo um valor especial.

Uma imagem colocada em um álbum pode atravessar décadas, passar de geração para geração e permanecer como testemunho de uma época.

Da fotografia documental à inteligência artificial

A fotografia também se tornou fundamental para o jornalismo. Durante décadas, fotógrafos registraram guerras, acontecimentos políticos, tragédias, conquistas esportivas, transformações sociais e cenas do cotidiano.

As imagens produzidas por profissionais integram arquivos de jornais, revistas, agências de notícias, museus e instituições de todo o mundo. Muitas delas acabaram se transformando em documentos históricos.

E mesmo diante das ferramentas de inteligência artificial, a fotografia continua tendo um papel relevante.

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A tecnologia pode produzir, alterar ou reconstruir imagens, mas a fotografia documental possui uma característica particular: ela pode ser o registro de que determinado momento, pessoa ou acontecimento realmente existiu.

É justamente nesse aspecto que a fotografia mantém sua força.

Uma câmera ainda vale a pena

Para Décio Marini, ter uma câmera fotográfica continua sendo uma boa opção para quem gosta de registrar momentos importantes.

Além da qualidade que equipamentos dedicados podem oferecer, fotografar também significa preservar histórias.

A fotografia atravessou quase dois séculos de transformações e sobreviveu à passagem do filme para o digital. Agora, enfrenta uma nova revolução provocada pela inteligência artificial.

Ainda assim, sua essência permanece a mesma: guardar no tempo aquilo que os olhos viram e a memória não quer esquecer.

Essa história tem entre seus grandes personagens nomes como o francês Henri Cartier-Bresson, considerado um dos mais importantes fotógrafos do século XX e referência mundial na fotografia documental, e o brasileiro Sebastião Salgado, cuja obra levou para o mundo imagens marcantes sobre a condição humana, o trabalho, a natureza e as desigualdades sociais.

No Dia Mundial da Fotografia, a tecnologia pode ter mudado a maneira de fotografar. Mas uma coisa permanece: a necessidade humana de registrar o presente para que ele possa ser lembrado no futuro.