Quase metade da frota de Alegrete tem mais de 20 anos, diz Senatran

Quase metade da frota de Alegrete (45,6%) é formada por veículos com ano-modelo 2005 ou anterior, ou seja, com mais de 20 anos. No Rio Grande do Sul, a proporção é de 41,4%. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e se referem a setembro de 2026.

O município tinha 47.576 veículos emplacados em setembro, 138 a mais que em julho (47.438), mês usado na última matéria do portal sobre a frota. Com a estimativa do IBGE de 74.285 habitantes, são 64 veículos para cada 100 moradores.

Um em cada quatro tem mais de 30 anos

Dos 47.285 veículos com ano-modelo informado até 2026, 11.758 (24,9%) são modelo 1995 ou mais antigos. No Estado, essa faixa representa 21,1% da frota. Já os modelos de 2021 a 2026 são 4.910 em Alegrete, 10,4% do total, contra 12,7% no RS.

Ano-modelo Veículos em Alegrete % em Alegrete % no RS 2021 a 2026 4.910 10,4% 12,7% 2016 a 2020 4.762 10,1% 11,3% 2011 a 2015 8.812 18,6% 19,4% 2006 a 2010 7.243 15,3% 15,1% 1996 a 2005 9.800 20,7% 20,3% 1995 ou antes 11.758 24,9% 21,1% Total 47.285 100% 100% Fonte: Senatran/Renavam, frota por município e ano-modelo, setembro de 2026. Inclui todos os tipos de veículo com placa e exclui 291 registros com ano-modelo 2027 ou sem ano válido.

Nas faixas intermediárias, de 2006 a 2015, Alegrete fica muito perto da média gaúcha. A diferença aparece nas pontas: há mais veículos muito antigos e menos veículos recentes que no conjunto do Estado.

Cerca de 900 modelos novos por ano

Entre os veículos de Alegrete, os de ano-modelo 2020 a 2025 somam de 741 a 898 unidades por ano. Os de modelo 2026 são 681, e os de 2027, que já começaram a ser emplacados, 141. Para uma frota de quase 48 mil veículos, a renovação gira em torno de 2% ao ano.

A idade da frota também reflete o perfil do município, onde caminhonetes, caminhões, reboques e motos convivem com os carros de passeio. O crescimento da frota desde 2007 mostra que a cidade ganhou mais veículos, mas o conjunto continua com muitos modelos antigos em uso, ou ao menos registrados.

O que o dado não mostra

A Senatran conta a frota registrada no Renavam, que pode incluir veículos parados ou fora de circulação e não informa quantos ainda rodam. O ano-modelo também não mede o estado de conservação. O número serve para comparar Alegrete com o Estado, não para dizer quantos veículos estão em situação irregular. A população, estimada pelo IBGE em 74,2 mil habitantes, está praticamente parada, então a frota cresce sem novos moradores.

A Senatran publica os arquivos todo mês na página de frota de veículos do Ministério dos Transportes.