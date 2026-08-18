Quase metade dos candidatos das Eleições 2026 são pretos ou pardos

As candidaturas de pessoas pretas e pardas representam 49,9% dos registros para as Eleições Gerais de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizados às 16h30min deste domingo (16).

Ao todo, são 10.224 candidaturas de pessoas pretas ou pardas, enquanto 9.974 candidatos se declararam brancos. Os números consideram os registros para presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, suplentes e deputados federais, estaduais e distritais.

A diferença entre os dois grupos é de 250 candidaturas, em um universo de 20.496 registros apresentados até o momento.

Nas eleições gerais de 2022, pretos e pardos representavam 50,3% das candidaturas, com 14.712 registros entre um total de 29.262. Na comparação com quatro anos atrás, portanto, houve uma pequena redução na participação proporcional.

Pardos são 36,3% dos candidatos

Quando os grupos são analisados separadamente, os pardos representam a maior parcela entre as candidaturas não brancas. São 7.430 registros, equivalentes a 36,3% do total.

Os candidatos que se autodeclararam pretos somam 2.794, correspondendo a 13,6% das candidaturas.

Os brancos representam 48,7% dos registros. Em 2022, eram 48,2%.

Também foram registrados 191 candidatos indígenas, ou 0,9% do total, e 107 candidatos amarelos, equivalentes a 0,5%.

Na eleição anterior, havia ainda registros sem informação de cor ou raça e outros classificados como não divulgáveis.

Participação varia conforme o cargo

A presença de candidatos pretos e pardos varia significativamente de acordo com o cargo em disputa.

Na corrida pela Presidência da República, três dos 13 candidatos registrados são pretos ou pardos, o equivalente a 23,1%. O percentual é o mesmo registrado em 2022.

Entre os candidatos aos governos estaduais, são 79 pretos ou pardos em um universo de 195 registros, representando 40,5%. Em 2022, o percentual era de 40,2%.

Na disputa pelo Senado, a participação aumentou em relação à eleição anterior. Em 2026, são 117 candidatos pretos ou pardos entre 315 registros, ou 37,1%. Em 2022, eles representavam 32,5%.

A proporção também cresce entre os candidatos a vice-presidente. São cinco pretos ou pardos entre 13 registros, correspondendo a 38,5%. Quatro anos atrás, eram quatro candidatos, ou 30,8%.

Para vice-governador, são 89 candidatos pretos ou pardos entre 196 registros, o equivalente a 45,4%. Em 2022, a participação era de 38,8%.

Suplências apresentam diferenças

Nos registros para as suplências do Senado, os percentuais também variam de acordo com a posição.

Entre os candidatos a primeiro suplente, pretos e pardos representam 40,6%. Já entre os concorrentes à segunda suplência, chegam a 53,6%.

Em 2022, os percentuais eram de 41,2% para primeiro suplente e 45,7% para segundo suplente.

Deputados concentram maioria dos registros

As candidaturas proporcionais concentram a maior parte dos registros eleitorais. Considerando deputados federais, estaduais e distritais, pretos e pardos somam 9.631 candidaturas entre 19.127 registros, correspondendo a 50,4%.

Em 2022, eram 14.203 candidaturas pretas ou pardas entre 27.977 registros, ou 50,8%.

A distribuição, porém, muda conforme o cargo.

Entre os candidatos a deputado federal, a participação de pretos e pardos passou de 48,3% em 2022 para 48,5% em 2026.

Na disputa por deputado estadual, houve recuo: a participação passou de 52,2% para 51,3%.

Já entre os candidatos a deputado distrital, houve crescimento, de 54,6% para 58,6%.

Maioria entre deputados estaduais e distritais

Os dados mostram que pretos e pardos são maioria entre os candidatos a deputado estadual e deputado distrital.

Na disputa para deputado federal, entretanto, os candidatos brancos representam uma parcela ligeiramente maior: 49,9%, contra 48,5% de pretos e pardos.

Os números fazem parte do conjunto de informações sobre os registros de candidatura disponibilizados pela Justiça Eleitoral para as Eleições 2026. A composição racial das candidaturas é declarada pelos próprios candidatos no momento do registro e integra as informações públicas utilizadas pelo TSE para acompanhamento do perfil dos concorrentes.