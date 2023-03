Quase tudo pronto para grande retomada do Carnaval de Alegrete

Share on Email

As arquibancadas estão praticamente todas montadas e nos camarotes, já feitos, estão sendo colocados a rede de tomadas para a energia elétrica. Dos 143, serão concluídos 125 camarotes, para este ano – segundo informou o Presidente da Assercal Gilson Vaucher.

Arquibancadas e som na avenida

Também já foi colocado o som na Avenida. O tempo estável vai ajudar o trabalho na parte que precisa secar com concreto.

Parte de trás dos camarotes

Os desfiles serão dias 3 e 4 na Avenida Inácio Campo de Menezes, com previsão de iniciar às 22h e cada escola tem 1h10min para passar na Avenida. O intervalo entre cada agremiação é de 15 minutos.

A concentração dos Carnavalescos será na parte do bairro Santos Dumont e a dispersão na Avenida Caverá. A praça de alimentação estará nos dois lados da Avenida e entre os camarotes.

A ordem dos desfiles das escolas de samba será:

No primeiro dia de apresentações, 3 de março vão passar na Avenida pela ordem: Unidos dos Canudos; Nós os Ritmistas, Imperatriz da Praça Nova a terceira a desfilar, Mocidade Independente da Cidade Alta e por último Acadêmicos do Pôr do Sol.

No sábado, dia 4 de março a ordem dos desfiles será a seguinte: 1ª Imperatriz Praça Nova; Mica, Unidos dos Canudos, Pôr do Sol e Nós os Ritmistas.