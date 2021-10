Quatro bairros sem água neste domingo em Alegrete

Share on Email

Devido a um vazamento de uma rede de 250mm, na Avenida Tiaraju, ocorrerá o desabastecimento de água em quatro bairros de Alegrete.

Um rompimento na rede de água na Avenida Tiaraju – Zona Leste, causou a falta de água nos bairros Ibirapuitã, Centenário, Promorar e parte baixa do Centro.

De acordo com o gerente local da companhia, Cristiano Machado, cerca de 5 mil economias foram afetadas. Ele acrescenta que a previsão de retorno do abastecimento deve ocorrer até as 15h de hoje.