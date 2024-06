Quatro jogos marcam a abertura no Master da LAF

Um sábado (08), perfeito para a prática do futebol. Assim, a primeira rodada do campeonato amador da categoria master (50 anos), promovida pela Liga Alegretense de Futebol – LAF, foi realizada no complexo de campos do Jockey Club de Alegrete.

Cerca de 600 pessoas prestigiaram a abertura da competição 50tinha, que registrou quatro jogos com 7 gols marcados. Com a bola rolando o Boca Juniors estreou com pé direito. Vitória magra por 1 a 0 em cima do São José. Em cobrança de falta, Jerri acertou a rede e arrematou o três primeiros pontos no certame. Fechando a rodada na chave “A”, o Nacional fez valer a força do seu plantel e tocou 2 a 0 no Cruzeiro.

Pela chave “B”, onde são 5 clubes, folgou o Fortaleza. No clássico da rodada, o Alvorada encarou o Vila Nova. Melhor para o time dos Canudos, que fez 1 a 0 e somou três pontos já no primeiro compromisso valendo pela temporada 2024.

O jogo mais acirrado da rodada foi entre Tinga e Sindicato. Com um maior volume na partida o Clube Independente da Tinga superou o rubronegro do bairro Macedo. Vitória do Tinga de 2 a 1 sobre o Sindicato.

Com jogos dentro da chave, nesta fase apenas um clube será eliminado. O G8, será composto pelos três melhores da A, os quatro primeiros da B e o oitavo classificado sái do confronto entre o 4ºA x 5ºB. Conforme o coordenador técnico da competição Valdir Knierim, no próximo sábado (15), não haverá rodada devido a final da categoria sênior especial no Farroupilha (Ibirapuitã x Centenário).

A segunda rodada do campeonato LAF categoria Master (atletas 50 anos) está prevista para o dia 22 de junho (sábado):

Chave “B”

14h – Palmeiras

Fortaleza X Alvorada

Estrelão

Vila Nova x Tinga.

Folga: Sindicato

Chave “A”

16h Palmeiras

São José x Nacional

Estrelão

Cruzeiro X Boca Jr

Fotos: Valdir Knierim