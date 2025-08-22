Quatro jogos pelo 50tinhas neste sábado em Alegrete

22 de agosto de 2025 Renan Irizaga

Neste sábado (23), ocorre mais uma rodada da categoria 50 anos da Liga Alegretense de Futebol. Desta vez, quatro jogos irão movimentar mais uma vez o complexo Jockey na Zona Leste, no berço do futebol amador do Município.

Abrindo os confrontos, Alvorada e Vila Nova jogam a partir das 14h no campo do Palmeiras. No mesmo horário, São José e Nacional jogam no Estrelão em mais um confronto pelos 50tinhas da Liga de Futebol Amador de Alegrete.

A partir das 16h, Tinga e Sindicato fazem um clássico no campo do Palmeiras. Fechando os confrontos, Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam em mais um jogo recheado de história no futebol amador de Alegrete no campo do Estrelão.

