Quatro toneladas de alimentos impróprios para consumo são apreendidas em Alegrete

Ao todo, em torno de 4 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas e os estabelecimentos foram autuados.

Durante a fiscalização, as irregularidades encontradas foram alimentos armazenados de forma inadequada, com prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade, produtos sem procedência e mofados.

A fiscalização ocorreu a pedido da promotora de Justiça de Alegrete Luiza Trindade Losekann e contou com a participação do coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, dos servidores do Gaeco – Segurança Alimentar, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Alegrete, Serviço de Inspeção Municipal de Alegrete, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).

Fonte: Ministério Público RS