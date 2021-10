Queda de cabelo: quais as causas e quando deixa de ser normal

Share on Email

Sabe-se que o ser humano perde de 50 a 200 fios de cabelo por dia, que é considerado normal. Porém com a chegada da pandemia, diversas pessoas estão passando por esse momento angustiante e reclamam frequentemente da perda excessiva de cabelo.

Os fios de cabelos passam por três fases: anágena (crescimento), catágena (fio maduro) e telógena (queda do fio). De acordo com a dermatologista Gabriela Itimura, é completamente normal perder alguns fios de cabelos por dia, mas se enxergar fios na fronha do travesseiro em grande quantidade deve-se procurar um dermatologista para iniciar um tratamento específico. “Há um ciclo capilar acontecendo diariamente. Cada fio de cabelo está em uma fase desse ciclo e, quando o fio termina esse ciclo, ele cai”, complementa a médica.

Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, afirma que alguns dos motivos por trás da queda podem estar ligados aos efeitos advindos da pandemia, como: a queda pós-covid, queda pós-situação estressante (como o luto, por exemplo) e também pela má alimentação (dietas restritivas com deficiência de nutrientes).

De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, a perda de cabelo ocorre por vários motivos, confira abaixo:

EFLÚVIO TELÓGENO AGUDO: é a queda que acontece devido às mudanças os níveis de hormônios, após uma situação de estresse, como: uma doença, cirurgia, infecção e pós-parto.

CONSUMO DE DROGAS: a perda pode ser um dos efeitos colaterais do uso de substâncias químicas como drogas ou medicamentos fortes, como: lítio, betabloqueadores, varfarina, heparina, anfetaminas e levodopa.

CALCÍCIE: O mais comum entre os homens e para alguns, algo angustiante. Geralmente causada pela tendência hereditária, mudança nos hormônios e aumento de idade. Assim como os homens, as mulheres também podem desenvolver algum grau de calvície.

DOENÇA: Algumas doenças como lúpos, sífilis, tireoide, alteração nos níveis de ferro, zinco, proteína ou biotina, também podem causar a perda acelerada e de grande volume.

INFECÇÃO: A infecção por fungos, por exemplo, afeta diretamente o couro cabeludo fazendo com que o fio quebre e se desprenda.

ALOPECIA AREATA E TRAUMÁTICA: a arreata é uma doença autoimune que faz com que a queda ocorra em certas partes isoladas do corpo e deve ser tratada com cautela por um profissional. Já a traumática é associada aos métodos de embelezamento: puxões (escova), calor extremo (chapinha, secador ou babies) ou produtos químicos fortes (como a progressiva, por exemplo).

Alguns médicos recomendam o uso de suplementos para repor os nutrientes que faltam no couro cabeludo e nos fios, evitando a queda por fatores emocionais e psicológicos.

Por: Geovanna Valério Lipa