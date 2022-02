Queda de meteoro em Passo Fundo é registrada por observatório

A queda de um meteoro foi registrada pelo Observatório Heller & Jung na região de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, por volta das 21h50 de quinta-feira (24). Na noite anterior, outro meteoro do tipo “fireball” [bola de fogo] havia sido observado na mesma região.

Chamados de “fireball” por terem brilho elevado, esses meteoros são fragmentos de um cometa ou asteroide maior.

De acordo com o observatório, o meteoro entrou na atmosfera à altitude de 93,5 km e se extinguiu a 57,8 km de altitude sobre a região de Passo Fundo. A queda teve duração de 2,63 segundos, em uma velocidade estimada de 26,1 km/s. O fenômeno foi identificado como uma chuva de meteoros.

Ainda de acordo com o observatório, tudo indica que haverá mais registros de meteoros com alto brilho em 2022. No mesmo período do ano passado, não haviam sido registradas duas quedas seguidas de meteoros fireball como esses.

Fonte: G1