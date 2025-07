Queda no preço do arroz é o grande desafio para os produtores neste ano

Share on Email

Em coletiva de imprensa na manhã da última terça-feira (15), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apresentou propostas para enfrentar a crise da orizicultura gaúcha, pressionada por expressiva queda de preços do cereal. Representantes do setor participaram do encontro na sede da estatal, em Porto Alegre.

Na segunda-feira, 14, a equipe técnica da Conab ainda trabalhava em detalhes das medidas que serão oferecidas e discutidas com produtores gaúchos em encontros ocorridos em Brasília (DF). As conversações entre os agricultores e o governo federal, incluindo os ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Fazenda, tiveram início em junho.

Entre as possibilidades debatidas, foi sinalizada a adoção de uma ação de curto prazo ainda em 2025, como o uso de contratos de opção ferramenta que permite compras com flexibilidade de até 20% acima do preço mínimo.

Em Alegrete, a safra deste ano de arroz chegou basicamente a 52.000 mil hectares colhidos pelos produtores. A cidade está entre as regiões produtoras com os maiores percentuais de colheita. Além da Fronteira Oeste, a Planície Costeira Externa se destacam nessa safra. A próximo plantio, 25/26 deve ser melhor, segundo técnicos que monitoram a efetividade do grão no Município.