Queimadas atingem 7.350 hectares na região da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã

Segundo as informações do chefe da APA do Ibirapuitã, Raul Coelho, e relatório realizado via satélite pelo ICMBio, os danos à produção agropecuária, ao solo, à vegetação nativa e aos animais (domésticos e os nativos campestres) foram, até o momento, de 4.580 hectares. Os incêndios serão investigados pela Polícia Federal.

As áreas incendiadas no Itapororó e Jacaquá não estão contabilizadas.

A APA solicita informações dos moradores quanto a visualização de veículos nos horários do início dos eventos através do telefone e Whatsapp – (61) 9 9916709.

APA

A Área de Proteção Ambiental(APA)do rio Ibirapuitã é uma unidade de conservação federal localizada no Rio Grande do Sul, Brasil, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

É uma unidade de uso sustentável com uma área de 316.882,75 hectares, distribuídos entre os municípios de Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento. Foi criada em 20 de maio de 1992, através do Decreto Federal nº 529, protegendo uma significativa amostra do bioma pampa e parte da bacia do rio Ibirapuitã, onde vivem espécies ameaçadas como o tamanduá-mirim, a lontra, o gato-do-mato-pequeno, o gato-do-mato-grande, o gato-palheiro, o gato-mourisco, o gato-maracajá, a jaguatirica, o bugio-preto, o veado-bororó-do-sul, a águia-chilena, o quati e a cotiara.