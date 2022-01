Queimadas: Câmara de vereadores formaliza documento aos governos Estadual e Federal

Na segunda reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, realizada na manhã de segunda-feira(24), no plenário Gaspar Cardoso Paines, para ampliar temas relacionados à situação que o Município e a região enfrentam devido à estiagem, agravada com a recente onda de incêndios, foi decidida a elaboração de um documento bem fundamentado contendo as principais demandas do setor produtivo.

Relatos expõem situação preocupante





Na abertura da reunião, o deputado federal Afonso Motta disse da perplexidade pelas queimadas que atingem a atividade produtiva. Defendeu planejamento com solidez para enfrentar situações como esta, e que uma mobilização bem planejada produz resultados, afiançou.



O senador Luiz Carlos Heinze, em sua participação on line, lembrou que o arroz foi também bastante afetado e haverá problemas muito sérios para o ano que vem. Defendeu a elaboração de um documento único com as principais demandas do setor produtivo para gestionar junto aos governos estadual e federal. Que os órgãos técnicos prestem assistência aos produtores. Façam propostas concretas do que a pecuária e os produtores dizimados pelas queimadas precisam para que possam ser levadas, via Fetag e Farsul, ao Governo Federal, orientou o senador.



O prefeito de Manoel Viana, Gustavo Medeiros, falou dos prejuízos diretos ao produtor num município em que 80 por cento de sua atividade é o setor primário. Prejuízos que atingem os demais setores como o comércio, transporte e recai em mais desemprego. Defendeu uma atitude emergencial dos governos estadual e federal diante da dura realidade no município. “Nos assentamentos, há famílias passando fome, não vão produzir nada e precisam de ajuda. Uma renegociação de dívidas aos pequenos produtores deverá ter suporte direto”, afirmou.



Em Manoel Viana, disse o prefeito, três máquinas da Prefeitura estão abrindo pequenos açudes e bebedouros no sentido de minimizar a situação da pecuária, pois falta água para os animais. Caminhões transportam água para atender as comunidades com o produto para consumo humano.





Grupos de Ações Coordenadas e Plano de Contingência







Os convidados especiais para a reunião da Frente, por serem de outros estados, participaram on-line. Márcio Curvello, do Rio de Janeiro, especialista em Defesa Civil, defendeu construir medidas preventivas , preparar-se para o futuro com suportes mais eficazes, de forma organizada e coordenada. É um trabalho que tem de ser de maneira contínua no município, defendendo a implantação de um colegiado da Defesa Civil. Abordou sobre o plano de contingência, para levantar os próximos e prováveis impactos, elencando os recursos a desenvolver, com estratégias de ação. Defendeu a formação de um grupo de ações coordenadas e plano de atendimento de emergência.



Já o coordenador da Defesa Civil de Barra Velha(SC), Elton Cunha, reportou-se sobre o trabalho da Defesa Civil e as ações a serem desenvolvidas quando dos impactos causados por estiagem e incêndios. Durante sua exposição, houve uma queda de energia que prejudiquem parte as explanações do convidado.





Deputado Frederico: microaçudes e mais Bombeiros







Em sua participação on-line, o deputado Frederico Antunes relatou sobre a abrangência do programa Avançar Irrigação, do Governo do Estado que prevê abertura de poços pra água potável às comunidades sem essas condições, bem como recursos que estão à disposição para abertura de microaçudes. Há formulários que podem ser preenchidos esta semana para a abertura de microaçudes.

No tocante as ações de pronto atendimento dos Bombeiros, confirmou o parlamentar a vinda de mais 10 homens para o comando regional e três novas viaturas com mais condições de operacionalidade. Por fim,, informou quer provavelmente até quinta-feira, o decreto de emergência de Alegrete seja homologado.





Faltam condições para melhor operacionalidade







O diretor da Itagro Aviação Agrícola, Marcos Camargo, participou presencialmente da reunião, relatou sobre ações que há tempo vem defendendo como contingenciamento de recursos em casos de incêndios, até agora sem retorno de parte do poder público. Quanto a um manifesto assinado em 2010, sobre a realidade de algumas pistas que apresentam dificuldades para operação de aeronaves maiores e, naturalmente, com capacidade de carga e velocidade também maiores, mas essas ações que não avançaram, lamentou.

E essa demora em acionar uma aeronave na hora de conter um incêndio acarreta sérios problemas. O que é preciso, durante uma operação de combate ao fogo, é agilidade em termos de estrutura para chegar a água onde se precisa, completou o empresário.



O diretor da Farsul, Luiz Fernando Carvalheiro Pires , falou sobre renegociação e parcelamento de débitos para mitigar os efeitos da estiagem e incêndios.



Em nome do Sindicato Rural, Henrique Dornelles defendeu a elaboração de documento oficial que tenha a abrangência dos produtores como um todo. O Sindicato é parceiro, afirmou.



A vereadora Dileusa Alves parabenizou pela mobilização e disse que é a partir da união dessas entidades e instituições que algo deve acontecer. A situação é preocupante e disse a vereadora acreditar que desses encontros vai surgir algo para a cidade que pede socorro.



Ao final, o ex-coordenador adjunto da Defesa Civil na região, Adão Roberto Rodrigues, elogiou o trabalho da Câmara, afirmando que é a primeira vez que o Legislativo se manifesta e lidera para evitar prejuízos. Disse que a sociedade pode criar grupos de ações. Que cada entidade pode ter seu plano de contingência e, por conseguinte, todos se uniriam num maior. Defendeu mais investimentos na Defesa Civil.



O coordenador da Defesa Civil, Joaquim Segabinazi, disse da situação complicada quer o município enfrenta, a estiagem traz sofrimento e a preocupação é muito grande. A homologação do decreto é necessária o mais rápido possível. Reportou-se sobre a visita do prefeito às localidades atingidas, onde se constatou muitas perdas. A Defesa Civil está atendendo as comunidades que precisam no interior de água potável, informou o coordenador Segabinazi.







Conselho Agropecuário vai Encaminhar Documento





No encerramento, o presidente da Frente Parlamentar, vereador Itamar Rodriguez, reforçou a ideia dos grupos de coordenação estratégica para enfrentar situações como as que o município e região enfrentam. Propôs às entidades que elaborem uma minuta de documento encaminhando as principais demandas do Município elencadas por todas as entidades que participaram . Um segundo momento, o compromisso da Frente Parlamentar é de buscar, de forma legal, com o Executivo, a maneira de constituir esse grupo de ação estratégica. Por sugestão da Associação dos Arrozeiros, caberá ao Conselho Municipal Agropecuário liderar as demais entidades (sindicatos, associações e cooperativas) através de um pensamento em conjunto e único.

Conduzida pelo presidente vereador Itamar Rodriguez, a reunião da Frente Parlamentar teve a participação de representantes de entidades ligadas ao agro, Exército, sindicatos, assim como lideranças políticas de expressão como o senador Luiz Carlos Heinze, deputados Afonso Motta e Frederico Antunes que participaram via on-line.

Também foi enriquecida com a participação esclarecedora, (on-line), de Márcio Curvello, docente em Defesa Civil em São João do Meriti (RJ) e Elton Cunha, coordenador da Defesa Civil de Barra Velha (SC).

Houve a participação do prefeito de Manoel Viana, Gustavo Medeiros; do representante da Farsul, Luiz Fernando Cavalheiro Pires; Thais Pires, do Conselho Municipal Agropecuário; Marcos Camargo, da Itagro Aviação Agrícola; Jesus Alzir Fernandes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Leonardo Cera, da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul; Alexandre Machado, representando o deputado federal Sanderson; Henrique Dornelles, pela direção do Sindicato Rural de Alegrete; Fátima Marchezan, presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete; Adão Roberto Rodrigues, ex-coordenador regional adjunto da Defesa Civil; vereadora Dileusa Alves, que integra a Frente Parlamentar; vereadores Luciano Belmonte e João Leivas; político progressista Lúcio do Prado e Joaquim Segabinazi, este último coordenador da Defesa Civil do Município; Norton Ferreira, representando o deputado Afonso Hann; Bruna Jacques, da Fepam Regional e Major Evanir, do 10 Batalhão Logístico.

Embora a participação da Defesa Civil do Município, foi lamentada a falta da presença do Executivo Municipal, especialmente do primeiro escalão.