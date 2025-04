Quelen Alloy, a cantora que anima festas nos bairros de Alegrete, sonha alto

“Eu sempre gostei de música desde pequena, meu pai escutava o sertanejo raiz”, resume a alegretense Quelen Alloy. A filha do Seu Nilo Arcanjo Aloi e da Dona Maria Antônia Braga Vieira, é daquelas apaixonada por música e constrói uma carreira com humildade, determinação e espírito solidário.

Ela conta que na escola participava de show de talentos e relembra sua adolescência, cantando com uns colegas que tinham uma banda. “Tudo que era ligado a música eu gostava. A dança me fascinava, dancei em grupos de dança livre e logo depois em invernadas. Tive um amplo conhecimento sobre cultivar a tradição e ter orgulho de nossas raízes, sendo prenda juvenil”, recorda.

Mas o tempo passou e ela sentia a necessidade de levar alegria para as pessoas, uma forma de também poder ajudar o próximo. Foi então, que um dia junto com amigos num churrasco começou a cantar – tive apoio deles – ressalta a entrevistada. Ela seguiu cantarolando e viu que aquilo lhe completava. “Sabe, era o que faltava em mim pra eu retomar essa parte da minha vida na música”, destaca.

Quelen conta que quem abriu espaço a primeira vez, foi o amigo e cantor Bruno Souza. Até hoje o músico a apoia e aconselha sua trajetória. Foi então que ela recebeu o convite para cantar na primeira mateada, do outro lado da ponte no bairro Sanit Pastous através de outro amigo, o Giovani MB. “Foi meu primeiro contato com evento em bairros. Gostei de levar alegria para os outros através da música. Acredito que se Deus não tirou de dentro de mim esse desejo de cantar principalmente para as crianças que é o meu público, acredito que estou no caminho certo”, agradece Quelen.

A partir daí iniciou as parcerias com os bairros que começaram a gostar do seu trabalho. Nessa jornada com a comunidade ela conheceu muitas pessoas. Uma delas o ex-presidente do bairro Piola, líder comunitário e hoje vereador Joceli Oviedo. “Foram vários eventos com ele. É um grande apoiador meu. Como eu sempre digo. Sou cantora de bairro, uma pessoa simples. Comecei em bairros e daí em diante cantei em muitas festas e eventos particulares tanto aqui como em Manoel Viana e Rosário do Sul”, explica.

Quando começou a cantar profissionalmente logo no início, ela carecia de material para trabalhar. Hoje já cont com aparelhagem completa para cantar e soma-se o apoio do esposo Adriano De July, que comprou o primeiro microfone para ela. Na época eram duas caixas de som de um outro amigo do casal, o Marcos Duarte. “Para começar foi assim. Lembro que eu fiquei muito feliz. O primeiro cachê a gente nunca esquece isso valoriza o trabalho da gente”, sorri a cantora.

Mas Quelen garante que eventos grandes e eventos menores com cachê ou voluntário, tem o mesmo significado. “Faço com dedicação e alegria, o mesmo compromisso e respeito”, garante a profissional. O lado comunitário envolve projetos no Bairro Vera Cruz, onde ela atua como promotora de eventos. “Já faz um bom tempo que contribuo no bairro. Tem o projeto da feira, juntamente com o presidente do bairro Alcionir Ribeiro e a equipe diretiva. Eles me dão todo suporte para promover os eventos festas de Natal, Dia da Criança, Páscoa e outras datas comemorativas”, conta.

Nessa trajetória desde 2021 cantando, ela já conseguiu apoio de alguns lugares, surgiram parcerias, patrocinadores que lhe ajudam e abraçam uma causa comunitária. Na carreira, ela se diz muito grata aos fiéis parceiros que estão ao seu lado, incentivando o trabalho musical. “Agradeço o pessoal que confia em mim e no propósito do meu trabalho. Para mim nem tudo se resume em dinheiro”, destaca Quelen.

“Se me perguntam se eu vivo da música, digo que ainda não, pois não toco todos os dias. Para gente ganhar a vida, eu e meu marido trabalhamos com fantasias de heróis em Alegrete. Homem de ferro e homem Aranha e fazemos festas particulares. Aqui e fora da cidade. Os heróis já estiveram presente em inauguração de lojas e aniversários e vários eventos”, comenta a cantora.

São muitos evento voluntários em escolas e pracinhas, até mesmo no hospital. Aluguéis de som, trabalho com publicidade através do moto som pela cidade. “Quem nunca viu essa moto pelas ruas. Faço também designer digital e divulgações na internet de quem me contatar pra falar do seu negócio em lives”, explica.

Quelen Alloy já participou de várias campanhas de Natal, campanhas para arrecadar brinquedos, roupas alimentos e tudo isso diz que faz de coração. “Eu não fico postando em rede social tudo que eu faço porque acredito que é Deus que tem que ver o que que a gente faz ainda mais quando fazemos de coração” pontua.

Mas ela tem sonhos, profissionalmente. Já entrou em estúdio com a regravação da música “Agora Somos Ex”. Já com composições próprias, o lado compositora aflora na alegretense de 42 anos, que não se afasta do trabalho voluntário e uma boa festa pelos bairros de Alegrete.

