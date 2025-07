Quem gastou mais diárias na Câmara de Vereadores de Alegrete no semestre

O Portal Alegrete Tudo conferiu o gasto de diárias da Câmara nos primeiros seis meses do ano. Com o fechamento do primeiro semestre de 2025, o gasto em diárias fechou em R$ 71.977,50 entre vereadores e servidores da Casa Legislativa.

Os valores detalhados podem ser conferidos no Portal de Transparência, que mostram gastos individualizados e comprovados o motivo.

Em seis meses, foram utilizados R$ 42.787,50 em diárias pelos vereadores e R$ 29.190,00 por servidores da Câmara. O valor corresponde do período de 1 de janeiro até 31 de julho. Entre os 15 vereadores, apenas quatro ainda não tiveram valores gastos em diárias. Gilmar Martins/PCdoB; Eder Fioravante/PDT; João Monteiro/Progressistas e José Pillar/Progressistas.

Os outros 11 parlamentares usaram valores para diárias nesse 1º semestre de 2025. Confira o ranking, conforme o Portal de Transparência do site da Câmara:

Joceli Oviedo/MDB – R$ 7.612,50

Rudi Pinto/PDT – R$ 6.562,50

Firmina Soares (Fuca)/PDT – R$ 5.722,50

Patrícia Felix (Patty Bronze)/ – R$ 4.462,50

Pedro Ataides (Pedro da Paraíso)/MDB – R$ 3.937,50

Paulo Bérquo/PT – R$ 3.675,00

Caroline Figueiredo (Carol)/MDB – R$ 3.360,00

Cléo Trindade/MDB – R$ 3.307,50

Vagner Fan/PL – R$ 2.362,50

Leandro Meneghetti (Vaca Magra)/PL – R$ 1.575,00

Jaime Duarte/Republicanos – R$ 210,00

A diária dos vereadores é uma verba indenizatória destinada a cobrir despesas de viagem quando o vereador se desloca do município para cumprir atividades ligadas à sua função. Essa verba serve para custear alimentação, hospedagem e locomoção. No portal de transparência é possível conferir o destino de cada vereador e a atividade em que participou.

Os valores pagos em diárias são idênticos entre servidores e vereadores. Para dentro do Rio Grande do Sul, a diária é fixada em R$ 420,00. Já para Porto Alegre, e cidades com mais de 400 km de distância da sede, o custo aumenta para R$ 525,00. Uma viagem fora do RS, o valor com 5% sobe para RS 630,00. Uma diária para Brasília, Capital Federal tem 100% do valor, passa para R$ 840,00 o dia.

Por que são pagas diárias:

Finalidade: As diárias são pagas para que o vereador possa se deslocar para eventos, cursos, reuniões e outras atividades que beneficiem o município, desde que relacionadas à sua função.

Legalidade: O pagamento de diárias é legal e previsto em lei, desde que cumpra os requisitos estabelecidos, como a comprovação dos gastos e a justificativa da viagem.

Valor: O valor da diária pode variar de acordo com o município e o tipo de deslocamento, mas geralmente é fixado por lei ou resolução da Câmara Municipal.

Prestação de Contas: A concessão de diárias geralmente implica na prestação de contas por parte do vereador, demonstrando os gastos realizados com a verba.

Outros casos: Em alguns casos, vereadores também podem receber diárias quando, em busca de recursos para o município, cumprem agenda com deputados federais e estaduais