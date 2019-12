Quem trabalha exposto ao sol deve protejer-se contra os efeitos na pele

Quem trabalha exposto ao sol, neste época do ano, sofre muito a incidência dos raios solares que fazem mal a pele.

Neste rol estão os trabalhadores da construção civil, garis, peões rurais e entregadores de telemotos, dentre outros.

Estes sofrem direto os raios UVB e UVA, na pele, e a indicação de dermatologistas é para que usem os protetores solares que evitam o envelhecimento e a proteção da pele contra o câncer.

Esses produtos são vendidos em qualquer farmácia e custam em média 40 reais. O problema são os trabalhadores que não tem condições de comprar. O efeito do sol a quem fica acima de 15 minutos, neste verão se não tiver os cuidados necessários, podem ser irreversíveis, alertam os médicos.

As pessoas quanto mais tiverem a pele clara, mas devem se proteger do sol em todas as partes que ficam expostas. Mesmo o sol sendo uma das fontes de vitamina D, numa temperatura média de 35ºC, no verão aqui em Algerete é praticamente insuportável ficar no sol entre às 10h às 16h.

Outra recomendação indispensável é a ingestão de água. Pelo menos uns dois litros ao longo do dia se faz necessário para manter o corpo hidratado e evitar outros problemas.

Poucos sabem que existe uma Norma Regulamentadora para assegurar condições de trabalho a céu aberto. A NR 21 tipifica as medidas prevencionistas a acidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto, tais como: em lavouras, construção civil dentre outros. Também devem providenciar macacões, capacetes para proteger esses trabalhadores.

Vera Soares Pedroso