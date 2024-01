Quer ter as finanças em dia? Conte com a Sicredi Essência

Share on Email

O início de um novo ano traz novas oportunidades, e muitas pessoas aproveitam para estabelecer novas metas, incluindo o planejamento financeiro para o ano.

Porém, em janeiro, além das despesas básicas, contas extras começam a chegar, exigindo um planejamento financeiro adequado para não prejudicar o orçamento familiar.

As contas extras variam, mas geralmente incluem IPTU, IPVA, parcelas de compras de fim de ano, seguros, viagens de férias, mensalidades e material escolar.

Para evitar iniciar um novo ciclo financeiro no vermelho, é necessário organização e planejamento financeiro. Aqui estão algumas dicas:

1. Conheça suas dívidas

Faça uma lista de suas dívidas, incluindo as contas de início de ano. Organize seus gastos mensais e ganhos para entender se as despesas caberão no orçamento e faça ajustes.

Uma ótima opção é abrir uma conta corrente na Sicredi Essência, onde não há tarifa de manutenção nem anuidade do cartão. Além disso, você receber distribuição de resultado. São muitas oportunidades de economizar.

2. Fique atento às datas de vencimento

Após reunir todas as dívidas, separe-as por ordem de vencimento para evitar cobranças de juros e multas adicionais.

Na Sicredi, você pode cadastrar seus boletos no Débito Direto Autorizado (DDA/Agenda de Boletos) e ativar o Débito em Conta de seus boletos para evitar essas cobranças extras.

3. Se possível, pague as contas à vista e o valor total do cartão de crédito

Se sua renda permitir, dê preferência para o pagamento à vista das dívidas, pois muitos oferecem descontos nessa modalidade.

Evite também pagar apenas o valor mínimo do seu cartão de crédito e usar o cheque especial por muitos dias do mês.

4. Considere a renegociação

Se seus gastos foram maiores do que seus ganhos, tente renegociar suas dívidas com as empresas e comércios onde elas estão ativas.

Converse também com seu gerente de contas da Sicredi para verificar se há um limite disponível de crédito para quitar as dívidas e ficar com uma parcela fixa.

5. Planeje-se para o ano

Após passar pelos primeiros meses do ano no azul, planeje-se para o futuro. Vale a pena investir parte de sua renda e ter recursos em caso de imprevistos.

Coloque todas as despesas na ponta do lápis para estar preparado e conte com a Sicredi para fazer seu dinheiro render mais.

6. Centralize suas movimentações financeira na Sicredi Essência

Concentrar suas finanças em uma única instituição pode trazer benefícios na organização, negociação de tarifas, investimentos, empréstimos e cartões de crédito. No caso da Sicredi você ainda tem a participação nos resultados.

Ainda não é associado da Sicredi? Não perca mais tempo!

Entre em contato agora mesmo e abra sua conta. Acesse www.sicredi.com.br/site/seja-associado/ para mais informações.