Química e Saúde Bucal do IFFar aprofundam cuidados com os dentes a estudantes de Alegrete e Manoel Viana

O projeto de extensão “Química e Saúde Bucal, juntas e misturadas”, do IFFar Alegrete há três anos, de certa forma, revoluciona o repasse de conhecimento sobre química do cotidiano e saúde bucal para os alunos do nono ano das escolas da rede pública de Alegrete, Passo Novo e Manoel Viana. A iniciativa, de acordo com a técnica em química, Maria Laura Lacava Lordello, busca aprofundar conceitos químicos aliados aos cuidados com a boca, tendo como público-alvo os estudantes dessas cidades.

O projeto com a participação da odontóloga Fabiana Silva Cabreira consiste em uma oficina teórico-prática, realizada diretamente nas escolas. Na parte teórica, são abordadas as principais doenças que acometem a boca, a importância de boas práticas de higiene bucal e os componentes dos cremes dentais e suas funções químicas. Já no momento prático, explica que é um momento diferenciado em que os próprios alunos têm a oportunidade de preparar um creme dental e levar sua amostra para casa.

Projeto Junto e Misturado do IFFar

As oficinas são conduzidas por três alunos do curso médio técnico em Química do IFFar Alegrete que participam do projeto, sob a supervisão da coordenadoras Maria Laura e odontóloga do IFFar Fabiana da Silva Cabreira.

Essa iniciativa fortalece a importância da extensão universitária, do conhecimento acadêmico sair fora da campus e ser levado e construído com a comunidade, de forma didática e aplicável no dia a dia dos estudantes, destaca Maria Laura Lacava Lordello.

Acadêmicos do curso de Química do IFFar- Alegrete.

Discentes do curso médio técnico em Química que participam do projeto esse ano: Enzo Marins Laureano de Souza (bolsista), Ana Elizabeth da Silva Mello (voluntária) e Clara Gargaro Vargas (voluntária)