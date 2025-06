Quinta-feira de ponto facultativo – comércio dividido entre lojas abertas e fechadas em Alegrete

Share on Email

Este dia 19 de junho é dia Corphus Cristies, sendo ponto facultativo no Brasil, portanto as empresas que quisessem abrir as postas poderiam assim fazê-lo. A situação de Alegrete nesta quinta-feira mostrou a continuidade da chuva e o frio retornou à cidade.

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.

O Corpus Christi não é feriado nacional, tendo sido classificado pelo governo federal como ponto facultativo. Isso significa que a entidade patronal é que define se os funcionários trabalham ou não nesse dia, não sendo obrigados a dar-lhes o dia de folga

