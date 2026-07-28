“Quintanares – O Menino Pássaro” estreia nesta quinta-feira e faz a poesia de Mario Quintana ganhar vida no palco

Poucos escritores brasileiros construíram uma obra tão reconhecida pela delicadeza, pela sensibilidade e pela capacidade de dialogar com leitores de diferentes gerações quanto Mario Quintana. Nascido em Alegrete em 30 de julho de 1906, o poeta transformou cenas aparentemente simples do cotidiano em literatura universal, fazendo da infância, do tempo, da imaginação e das pequenas descobertas da vida matéria-prima de uma produção literária que atravessa décadas sem perder atualidade. Seus poemas continuam sendo publicados, estudados e compartilhados porque carregam uma característica rara: conseguem emocionar tanto quem está tendo o primeiro contato com a poesia quanto aqueles que já conhecem profundamente a literatura brasileira.

É justamente esse legado que volta a ocupar o centro da cena cultural alegretense nesta quinta-feira (30), quando a Companhia Alegretense de Teatro (COARTE) apresenta a estreia de “Quintanares – O Menino Pássaro”, espetáculo dirigido por Kleber Lorenzoni e desenvolvido especialmente para celebrar os 120 anos de nascimento do escritor. Mais do que uma adaptação de textos de Quintana, a montagem propõe uma experiência artística inspirada em seu universo poético, utilizando a linguagem teatral para transportar o público a um espaço onde fantasia, memória, poesia e imaginação convivem de maneira natural.

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Resultado de meses de pesquisa, construção dramatúrgica e ensaios, o espetáculo reúne seis atores em cena e parte do poema “Quintanares”, de Manuel Bandeira, para criar uma narrativa própria. A história acompanha um menino-pássaro que percorre um universo repleto de símbolos, metáforas e descobertas, conduzindo o espectador por uma jornada que dialoga constantemente com os valores presentes na obra de Mario Quintana: o encantamento diante da vida, a liberdade da imaginação e a capacidade de encontrar beleza mesmo nas situações mais simples.

Segundo o diretor Kleber Lorenzoni, a intenção nunca foi produzir apenas uma homenagem biográfica ao poeta, mas construir um espetáculo capaz de reverenciar a própria literatura como instrumento de transformação humana.

“Nessa quinta-feira tem estreia de espetáculo sob minha direção. Feito com muito carinho, ‘Quintanares – O Menino Pássaro’ homenageia a poesia de Quintana, mas também homenageia a literatura e todos os olhares poéticos. Com seis atores em cena, ‘Quintanares’ conta uma fábula repleta de fantasiamento e encantasia.” Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As expressões “fantasiamento” e “encantasia”, utilizadas pelo diretor para definir a proposta da montagem, sintetizam o espírito da obra. Embora inexistentes nos dicionários, elas traduzem com precisão o ambiente criado pelo espetáculo, onde a lógica cede espaço à imaginação e onde a poesia deixa de ser apenas palavra escrita para transformar-se em imagem, movimento, música e emoção. É uma concepção que dialoga diretamente com o pensamento de Mario Quintana, autor que sempre enxergou na fantasia uma maneira legítima de compreender a realidade.

O poeta que levou Alegrete para a literatura brasileira

Mario Quintana ocupa um lugar singular na história da literatura nacional. Além de poeta, foi jornalista, tradutor e cronista, tendo trabalhado durante décadas na imprensa gaúcha e traduzido para o português autores como Marcel Proust, Virginia Woolf, Honoré de Balzac e Voltaire. Apesar da reconhecida atuação como tradutor, foi na poesia que encontrou sua expressão definitiva, desenvolvendo um estilo marcado pela linguagem aparentemente simples, pela ironia sutil, pelo humor refinado e pela profunda reflexão sobre a existência humana.

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Entre suas principais obras estão “A Rua dos Cataventos”, publicada em 1940 e considerada um clássico da poesia brasileira, além de livros como “Sapato Florido”, “Canções”, “Espelho Mágico”, “Apontamentos de História Sobrenatural”, “Esconderijos do Tempo”, “Baú de Espantos”, “Porta Giratória” e diversas coletâneas que permanecem sendo editadas e estudadas em universidades e escolas de todo o país.

A força de sua produção literária está justamente na capacidade de abordar temas universais — como o amor, a infância, o tempo, a morte, os sonhos e a passagem da vida — utilizando uma linguagem acessível, sem perder profundidade. Essa combinação permitiu que Quintana conquistasse leitores muito além do círculo acadêmico, aproximando a poesia do cotidiano das pessoas comuns e tornando-se um dos escritores brasileiros mais populares do século XX.

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Alegrete permanece como parte essencial da identidade de Quintana

Embora tenha construído sua carreira em Porto Alegre, Mario Quintana jamais deixou de ser identificado como o poeta de Alegrete. Sua cidade natal está presente não apenas em sua biografia, mas também na formação de sua sensibilidade artística. As lembranças da infância vivida na Fronteira Oeste, a convivência familiar e as experiências da juventude contribuíram decisivamente para a construção de um olhar poético que mais tarde conquistaria reconhecimento nacional.

Por essa razão, homenagear Quintana em Alegrete possui um significado que ultrapassa a programação cultural. Trata-se de reafirmar a identidade de uma cidade que deu ao Brasil um de seus maiores escritores e que continua reconhecendo na literatura um patrimônio capaz de atravessar gerações. A estreia do espetáculo no dia em que o poeta completaria 120 anos reforça essa ligação histórica e afetiva, transformando a apresentação em um marco simbólico da preservação da memória cultural alegretense.

Um espetáculo que aproxima teatro e literatura

Transformar poesia em teatro representa um dos maiores desafios para qualquer companhia artística. Diferentemente de uma narrativa convencional, os poemas de Mario Quintana são construídos sobre imagens, sensações e metáforas que exigem soluções cênicas criativas para manter sua delicadeza original. Em “Quintanares – O Menino Pássaro”, a dramaturgia assinada por Kleber Lorenzoni em parceria com Renato Casagrande opta por não reproduzir literalmente os textos do escritor, mas sim criar um universo inspirado em sua maneira de perceber o mundo.

O resultado é uma montagem que combina interpretação, música, figurinos, iluminação, maquiagem e elementos visuais para construir uma experiência sensorial, permitindo que o público vivencie a poesia em vez de apenas ouvi-la. A proposta busca despertar emoções semelhantes às provocadas pela leitura da obra quintaniana, valorizando a imaginação como elemento central da narrativa.

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O elenco é formado por Maico Carricio, Rosiane Morais, Andriele Dall Agnol, Paulo Amaral, Lully Nicoli e Fabiane Torrens, artistas que dão vida aos personagens dessa fábula poética. A trilha sonora é assinada por O Grupo, enquanto os figurinos levam a assinatura de Renato Casagrande e Tina Santos. Os adereços são desenvolvidos por Rosiane Morais e Adanice Tronco, a maquiagem é de Kleber Lorenzoni e Clara Devi, e a contrarregragem fica sob responsabilidade de Wladmir Ivan Aurélio Araújo (Didi) e Jucelaine Lencina, reunindo profissionais que contribuíram para construir uma identidade visual e estética coerente com a proposta do espetáculo.

Uma homenagem ao poeta e à literatura

Mais do que celebrar os 120 anos de Mario Quintana, “Quintanares – O Menino Pássaro” celebra o poder transformador da literatura. Em uma época marcada pela velocidade da informação e pelo consumo instantâneo de conteúdos, a montagem convida o público a desacelerar, contemplar e redescobrir a imaginação como forma de compreender a realidade. Ao fazer da poesia matéria-prima para o teatro, a COARTE reafirma a importância da arte como instrumento de preservação da memória, fortalecimento da identidade cultural e formação de novos leitores.

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Como defendia Alberto Dines, o jornalismo tem a responsabilidade de registrar os acontecimentos que ajudam a contar a história de uma comunidade. A estreia de “Quintanares – O Menino Pássaro” insere-se justamente nesse contexto: representa não apenas o lançamento de uma nova produção teatral, mas também a continuidade de um legado literário que permanece vivo na cidade onde Mario Quintana nasceu e que continua inspirando artistas, educadores e leitores mais de um século depois de seu nascimento. O espetáculo reafirma que a poesia do escritor alegretense segue encontrando novas formas de dialogar com o público, demonstrando que grandes obras nunca deixam de existir enquanto houver pessoas dispostas a lê-las, interpretá-las e transformá-las em novas experiências culturais.